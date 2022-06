Napoli, se salta Bernardeschi pronta l’opzione B: ma c’è un ostacolo

Occhi puntati sul mercato azzurro dopo i primi due colpi ufficializzati dalla società del presidente De Laurentiis.

Le ultime voci di mercato ci hanno raccontato di un Napoli concentrato sulla pista che porterebbe a Federico Bernardeschi, esterno d’attacco, svincolatosi dalla Juventus. A questo punto l’affare si fa delicato perchè sull’ex Fiorentina pare ci siano più squadre ed il calciatore sta valutando quale possa essere per lui la proposta eventualmente migliore per la sua carriera.

Federico Bernardeschi è senza ombra di dubbio uno dei piatti forti di questo mercato, il colpo a 0 che potrebbe in qualche modo rappresentare il vero e proprio affare della finestra di mercato. Chiaramente sull’ex Juventus e Fiorentina si sono piombate tutte le più importanti squadre della Serie A, ma al momento nessuna sembra aver realmente marcato il territorio esprimendo piena volontà di concludere la trattativa.

Protagonista di stagioni non proprio brillanti con la maglia dei bianconeri della Juventus, Federico Bernardeschi è alla ricerca per certi versi di una seconda possibilità. Un contesto nuovo in cui possa tornare ad essere protagonista e che gli consenta di mantenere il proprio nome tra quelli della lista degli abituali convocati della nazionale di Roberto Mancini.

Il Napoli segue da vicino l’ex Juventus: c’è l’alternativa

Il Napoli insomma sarebbe proiettato a lanciarsi nell’affare Bernardeschi, con il calciatore lusingato dalla proposta partenopea ma ancora non del tutto convinto della eventuale bontà della scelta. In alternativa, proprio per anticipare un eventuale rifiuto dell’ex Juventus e Fiorentina i partenopei starebbero fortemente sondando una diversa pista che però porta a Udine.

Nel mirino, infatti, per avere pronto il “piano B” in caso di mancato accordo con Federico Bernardeschi sarebbe attiva la pista che porta ad un’altra società dai colori sociali bianconeri. Il profilo individuato sarebbe quello di Gerard Deulofeu dell’Udinese. Secondo Sport Mediaset per l’ex Milan e Genoa l’Udinese non accetterebbe meno di 15 milioni di euro, una cifra tutto sommata alla portata del Napoli che in questo momento di certo non ha fretta di decidere e può permettersi di attendere l’evolversi dei fatti.