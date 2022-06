Il Monza guarda in casa Napoli per i rinforzi: piace una stella di Spalletti

La neopromossa Monza si prepara ad allestire una squadra di tutto rispetto per la prossima Serie A. La prima della sua storia.

Ultima squadra ad essere promossa in Serie A dopo la finale play off contro il Pisa, il Monza di Berlusconi e Galliani si appresta a dare inizio ad un mercato di altissimo profilo cosi come assicurato dalla stessa società. Occhi puntati su numerosi profili. Tra questi c’è un calciatore azzurro. Un mercato che si annuncia entusiasmante per i brianzoli per l’esordio assoluto nella massima serie.

Mentre il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è intento a tracciare le linee di un mercato che dovrà confermare la solidità di una rosa pronta a rincorrere finalmente con decisione il titolo nazionale che manca ormai da 32 anni, un’altra squadra punta dritta verso un profilo in particolare attualmente in maglia azzurra. E’ la neopromossa Monza.

Due gli acquisti ufficializzati dagli azzurri, Kvaratskhelia, stella georgiana e Olivera, uruguayano ex Getafe. In uscita si cercano acquirenti per alcuni calciatori considerati in qualche modo in esubero. Uno di questi, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport farebbe gola alla neopromossa Monza, ultimo miracolo sportivo della coppia Berlusconi Galliani.

Il Monza pronta a costruire una squadra degna della massima serie: si segue Ounas

La Serie A è pronta insomma ad accogliere il Monza targato Berlusconi, alla sua prima esperienza nella massima serie in oltre 100 anni di storia. A questo punto la curiosità degli addetti ai lavori è tutta rivolta a ciò che riuscirà a fare un vero e proprio maestro come Galliani in chiave di mercato. Costruire una squadra solida, punto di partenza di un progetto di sicuro pluriennale.

Nel tempo i brianzoli non hanno mai nascosto il proprio debole per Adam Ounas, esterno d’attacco del Napoli di Spalletti, ultimamente ai margini del progetto partenopeo. A questo punto il Monza potrebbe farsi sotto con un’offerta convincente che il Napoli dovrà per forza di cose recepire. La prima di tante trattative insomma per la squadra della famiglia Berlusconi, pronta a ritagliarsi un posto da sicura protagonista del prossimo campionato di Serie A.