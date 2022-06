Insigne nasconde una sorpresa? L’indizio social incuriosisce i tifosi

Dopo avert detto addio al Napoli, per Lorenzo Insigne nelle prossime settimane ci potrebbe essere un’altra sorpresa.

Le ultime settimane per Lorenzo Insigne sono state sicuramente molto particolari. Il calciatore, infatti, ha prima dato il suo addio al Napoli e dopo è stato ‘costretto’ a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio. Il calciatore ha riportato uno stiramento al polpaccio durante l’allenamento di rifinitura del match tra l’Italia e l’Argentina, vinto poi per 0-3 da Messi e compagni.

Per Insigne è stato veramente un gram peccato non partecipare alla ‘Finalissima’ della Coppa dei Campioni, ovvero la sfida tra chi ha vinto l’Europeo e chi la Copa America. L’attaccante ci teneva a giocare questa sfida anche per omaggiare nel migliore dei modi Diego Armando Maradona. A causa dell’infortunio rimediato a Wembley, Lorenzo Insigne non parteciperà neanche alle prossime quattro gare dell’Italia di Nations League contro Germania (andata e ritorno), Ungheria ed Inghilterra.

La stagione del giocatore, quindi, è definitivamente conclusa. Davanti a lui c’è il grandissimo cambiamento di trasferirsi in Canada per giocare nella MLS con la maglia del Toronto. Per Insigne non è stato per nulla facile prendere la decisione di lasciare il Napoli e Napoli per andare a vivere dall’altra parte dell’oceano, ma per lui nei prossimi mesi ci potrebbe essere un’altra sorpresa.

Insigne e sua moglie potrebbero aspettare il terzo figlio: l’indizio sui social

Sui social, infatti, ai tanti tifosi non è passata inosservata una storia pubblicata su ‘Instagram’ da Jenny Darone, moglie del calciatore. La foto postata mostra la coppia abbracciata con un gesto di Insigne che potrebbe far pensare ad un possibile nuovo arrivato/a in famiglia. Le mani del calciatore sulla pancia della consorte, infatti, potrebbero rappresentare un presunto indizio che la coppia sia in dolce attesa.

La coppia ha già due figli (Carmine e Cristian) di 9 e 7 anni. Lorenzo Insigne, nel frattempo, si sta preparando per volare in Canada per affrontare questa sua nuova avventura, anche se continuerà a giocare con l’Italia. Il calciatore, infatti, ha confermato, dopo averne parlato anche con il ct Roberto Mancini, che non lascerà la Nazionale.