Mertens, decisione presa sul futuro: le motivazioni della sua scelta

Una delle trattative improvvisamente infiammatesi nel corso degli ultimi giorni. Arriva un risvolto forse inaspettato.

Il nodo di mercato attuale più intrigante è certamente quello che riguarda la situazione rinnovo tra Dries Mertens ed il Napoli. Il calciatore belga ha più volte manifestato tutta l’intenzione a restare ancora in maglia azzurra, ma la risposta della società, anche in termini di proposta economica pare non abbia convinto del tutto il numero 14 azzurro.

Il nodo ingaggio insomma alla base di tutto, una gratificazione professionale che di fatto non sarebbe arrivata da parte della società azzurra. Il presidente De Laurentiis nei giorni scorsi si era espresso in merito alla vicenda lasciando intendere di non avere intenzione di coprire di milioni calciatori come Mertens e come Koulibaly, simboli tra l’altro della squadra e beniamini dei tifosi.

L’offerta del Napoli secondo indiscrezioni di mercato non supererebbe il milione e mezzo l’anno. Evidentemente la cifra è ritenuta troppo bassa dal calciatore che in questi hanno ha rappresentato una delle immagini più belle della squadra azzurra. I suoi gol, le giocate che hanno infiammato stadio e tifosi di certo non potranno essere rimossi con una offerta probabilmente quasi inopportuna, almeno per il calciatore.

Mertens ed il suo futuro potrebbero parlare ancora azzurro: la Lazio si allontana

Negli ultimi giorni si era fatta insistente una voce che voleva Dries Mertens praticamente d’accordo con Lazio dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri. L’offerta dei laziali stando a quanto vociferato negli ambienti sembrava potesse sfiorare i 3 milioni di euro. La notizia del giorno però è un’altra, con il calciatore belga probabilmente deciso nella sua definitiva posizione.

Mertens avrebbe detto no alla Lazio, al tecnico con il quale ha disputato la sua miglior stagione con la maglia del Napoli. La priorità del calciatore è quella di restare a Napoli. Il rinnovo con gli azzurri quindi dovrebbe rappresentare la definitiva chiusura di una delle storie più intriganti del finale di stagione. Mertens e Napoli insomma potrebbero proseguire insieme anche nel corso della prossima stagione. Si attendono ora segnali dalle due parti. Il calciatore o la società insomma dovrà fare il primo passo per un accordo che di certo è sostenuto dall’intera piazza napoletana.