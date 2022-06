Scambio Luis Alberto-Zielinski, i motivi per cui l’affare è possibile

Napoli e Lazio starebbero parlando di un possibile scambio tra Luis Alberto e Zielinski. Ecco tutti i possibili scenari.

Lazio e Napoli sono state accostate molto in questi ultimi giorni sulle dinamiche che riguardano il calciomercato, soprattutto per quello che riguarda Dries Mertens. Maurizio Sarri, infatti, ha tutta l’intenzione di portare il giocatore belga nella Capitale. Il tecnico toscano così riavrebbe uno dei giocatori che hanno reso di più sotto la sua guida. Se l’attaccante partenopeo ha giocato le sue migliori stagioni con l’ex allenatore di Chelsea e Juventus, questo non si può affermare per Luis Alberto.

Tra lo spagnolo e Sarri, soprattutto nei primi mesi della stagione, di fatto, ci sono stati alcuni problemi. L’arrivo del tecnico toscano alla Lazio ha portato con sé un’autentica rivoluzione, visto che adotta un modo di giocare totalmente diverso da quello di Simone Inzaghi. Luis Alberto è stato sicuramente il giocatore del team biancoceleste che ha ‘pagato’ di più dall’avvicendamento in panchina.

Nel Napoli, invece, chi ha sofferto in questa stagione (soprattutto nella seconda parte) è Piotr Zielinski. Il polacco, infatti, ha cominciato bene con Luciano Spalletti, ma pian piano ha perso il posto da titolare per colpa di prestazioni poco convincenti. Basti pensare che il centrocampista in campionato non ha segnato per circa cinque mesi. Questi due calciatori sono proprio i protagonisti di una trattativa che potrebbe rivoluzionare la zona mediana sia della Lazio che del team partenopeo.

Napoli, si lavora con la Lazio per uno scambio tra Zielinski e Luis Alberto: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, infatti, Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito starebbero lavorando ad un possibile scambio alla pari, ovvero senza conguaglio economico per un club rispetto all’altro, tra Luis Alberto e Piotr Zielinski. A frenare un po’ la trattativa, sempre come scritto dal quotidiano romano, è l’ingaggio del giocatore del Napoli, visto che il polacco percepisce 7 milioni lordi a stagione (3,5 netti). L’affare resterebbe comunque possibile perché il giocatore azzurro ha proprio le caratteristiche che sta cercando Sarri da inserire nella sua squadra.

Il club partenopeo, intanto, rischia di perdere solo Zielinski a centrocampo, ma anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo, di fatto, ha un altro anno di contratto con il Napoli e De Laurentiis non vorrebbe rischiare di perderlo l’anno prossimo a zero.