Osimhen, l’Arsenal si tira fuori: ma spunta un nuovo pericolo per il Napoli

L’attaccante azzurro al centro di una fitta rete di possibili scambi. Gli azzurri monitorano la situazione.

Victor Oisimhen al centro del mercato europeo. Il valzer delle punte è ufficialmente iniziato e il nigeriano del Napoli potrebbe sostituire profili di prim’ordine che nel frattempo lasciato le proprie compagini. Il Napoli osserva ed attende di capire quali prospettive concrete possano esserci rispetto alla possibilità di piazzare con una mega plusvalenza la sua punta di diamante.

Victor Osimhen al centro dei desideri dei top club europei. Il Napoli attende l’offerta irrinunciabile, i 100 milioni immaginati dal presidente Aurelio De Laurentiis per lasciare partire il proprio bomber. Nelle ultime settimane si era sparsa la voce di un forte interessamento di una delle big della Premier League. L’Arsenal si era concretamente fatta sotto per l’attaccante nigeriano.

Oggi la situazione è leggermente cambiata fanno sapere gli esperti di di mercato. Nonostante la partenza della stella Lacazette i londinesi non vorrebbero andare oltre i 60 milioni per sostituire l’attaccante francese. Cifre che insomma non coincidono con quanto richiesto dal Napoli per Osimhen. L’affare a questo punto potrebbe dirsi ufficialmente arenato.

Napoli, per Osimhen spunta una nuova pista: occhi tedeschi sull’attaccante nigeriano

Le ultime di mercato parlano di un Robert Lewndowski sempre più convinto di vestire la maglia del Barcellona per la prossima stagione. Una situazione che metterebbe il Bayern Monaco nella situazione di dover a tutti i costi optare per una nuova punta che possa egregiamente sostituire il polacco. Gli occhi dei bavaresi si sarebbero posati proprio sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Uomini di mercato fanno sapere della grande stima che i bavaresi nutrono per lo stesso Osimhen e non sarebbe da escludere nelle prossime giornate l’avvio di una trattativa con il Napoli per acquisire le prestazioni del numero 9 azzurro. Il Bayern farebbe sul serio insomma considerata la sicura partenza della sua stella d’attacco. Il Napoli a questo punto resta alla finestra nell’attesa che si compiano eventualmente gli eventi. Osimhen per Lewandowki ed un tesoretto da investire per gli azzurri di De Laurentiis. Il mercato azzurro insomma potrebbe ufficialmente prendere il via a colpi di grandi affari.