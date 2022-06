Napoli, scoppia la Kvaratskhelia-mania: l’ultimo gesto fa impazzire i tifosi

A Napoli è scoppiata già la Kvaratskhelia-mania, ancor prima dell’annuncio ufficiale dell’acquisto del calciatore: il georgiano è già idolo dei tifosi azzurri.

Khvicha Kvaratskhelia sta segnando a raffica da quando ha lasciato il Rubin Kazan ed è tornato in Georgia. Dopo gli otto gol in campionato con la Dinamo Batumi, l’attaccante ne ha messo la firma anche in Nations League con la maglia della sua Nazionale nel match contro Gibilterra.

Certamente, il livello dei suoi avversari non può essere lontanamente paragonato a quello della Premier russa. Tuttavia, Kvaratskhelia sta dimostrando di avere una certa sintonia con il gol ed è soprattutto in fiducia. L’ultima rete segnata con la Georgia è un’intuizione geniale del classe 2001, che ha scavalcato il portiere avversario con un delizioso lob.

Il prossimo acquisto del Napoli segna in tutte le salse. Da fuori, di precisione, in velocità. Il suo bagaglio tecnico permette di sfoderare diverse armi che faranno molto comodo a Luciano Spalletti. E i tifosi attendono con ansia di vederlo in azione con la maglia azzurra.

Kvaratskhelia, quanto affetto dai tifosi del Napoli

Khvicha ha disputato un’ora di gioco contro Gibilterra, poi è stato sostituito. Con ogni probabilità scenderà in campo tra un paio di giorni contro la Bulgaria e successivamente con la Macedonia di Elmas.

Questa mattina, Kvaratskhelia ha postato alcuni scatti del match di Nations League, attirando l’attenzione dei suoi prossimi tifosi. In massa, i supporter del Napoli hanno commentato la foto del 21enne, elogiandolo per la giocata con la divisa della nazionale.

E’ già scoppiata la mania in città. Si attende solo l’ufficialità, ma per la prossima stagione è molto probabile che si venderanno tante magliette dell’attaccante georgiano. E’ un piccolo fenomeno, che dovrà certamente adattarsi al campionato italiano e non sarà semplice. Ma le qualità sono evidenti e sotto la guida di Spalletti potrà dimostrare il suo vero valore. Inoltre, proprio come scrivono i tifosi sui social “averlo preso a queste cifre è già un affare“.

Infatti, il Napoli lo pagherà per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, mentre l’ingaggio del calciatore è di circa 1,5 a stagione per cinque anni. Insomma, sembra davvero che De Laurentiis e Giuntoli abbiano fatto un colpaccio.