Salernitana, la decisione UFFICIALE su Nicola: il comunicato

By

La Salernitana ha comunicato sui propri profili social di aver preso una decisione in merito al futuro di Davide Nicola.

Sono ore molto calde quelle che sta vivendo la Salernitana in questo momento. Dopo aver ottenuto una salvezza insperata, il club granata stava costruendo la squadra per la prossima stagione, ma ieri è arrivato l’addio improvviso di Walter Sabatini che ha scombussolato i piani. Ciò ha messo in bilico anche il tecnico Davide Nicola, con la Salernitana che ha preso una decisione anche sul suo futuro.

Il prossimo anno Nicola continuerà ad essere l’allenatore della società granata. Con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, la Salernitana ha annunciato di aver confermato l’allenatore piemontese anche per il prossimo anno, facendo tirare un gran sospiro di sollievo ai tifosi granata dopo l’addio improvviso avvenuto nella giornata di ieri.

Salernitana-Nicola: avanti insieme nonostante tutto

La Salernitana e Davide Nicola proseguiranno dunque il cammino insieme. Una notizia importantissima per tutto l’ambiente granata dopo le vicende accadute nella giornata di giovedì. Inizialmente si pensava che l’addio di Sabatini potesse essere il preludio anche all’addio di Nicola, ma così non è stato.

L’allenatore piemontese, nonostante tutto, resterà alla guida della squadra anche il prossimo anno, cercando di salvarla con meno fatica rispetto a quanto fatto quest’anno. Il presidente Iervolino è soddisfatto del lavoro svolto da Nicola e dopo averci riflettuto ha deciso di confermarlo al comando della rosa.

Adesso che è arrivata la conferma ufficiale, assieme alla società, Nicola può studiare il futuro della Salernitana. Il club granata deve ora cercare un nuovo ds dopo l’addio di Sabatini ed i nomi più caldi sono quelli di Riccardo Bigon, ex ds del Napoli che ha lasciato il Bologna, e di Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan attualmente al Padova.

Bigon e Mirabelli sono i preferiti, ma Iervolino ha anche altri nomi sulla lista come quelli di Pierpaolo Marino dell’Udinese e Gianluca Petrachi, ex ds di Roma e Torino contattato dal presidente granata già lo scorso Marzo. La scelta sarà fatta a breve, con la Salernitana che vuole accelerare i tempi e mettere presto le basi per la prossima stagione che sarà molto più impegnativa di quella appena trascorsa.