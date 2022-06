Mertens-Napoli, prove di accordo: la decisione del belga

By

Dopo i fortissimi segnali di rottura, il Napoli e Mertens starebbero provando di trovare un accordo sul rinnovo.

Da mesi ormai che i tifosi del Napoli stanno vedendo la serie tv sul rinnovo di Dries Mertens, contraddistinta da tantissimi colpi di scena. Dopo l’incontro tra Aurelio De Laurentiis ed il belga a Palazzo Donn’Anna, tutto faceva presagire ad un accordo imminente ma pian piano sono trascorse settimane di ‘silenzio’ e la situazione si è sempre di più complicata.

Il presidente partenopeo ha poi inviato alcune ‘frecciate’ all’attaccante, che si è preso del tempo per decidere sul suo futuro. Nel frattempo si sono susseguite varie indiscrezioni di mercato: dal fortissimo interesse della Lazio (con telefonate tra il giocatore e Maurizio Sarri), passando la pista carioca del Botafogo, al nuovo Valencia di Gennaro Gattuso. Negli ultimi giorni, invece, sembrava fosse arrivato il definitivo punto di rottura per un divorzo tra le parti.

Secondo quanto da ‘Il Mattino’, infatti, Mertens, avrebbe richiesto circa 4 milioni di euro all’anno: cifra che sa di chiusara, considerando che il Napoli ha sbandierato più volte ai quattro venti che non può più spendere determinati importi. La contromossa del club partenopeo è stata quella di accelerare per Deulofeu dell’Udinese ma adesso la situazione sembra essere rientrata (almeno in parte), anche perché le richieste del calciatore sarebbero di circa 2,5 milioni di euro l’anno.

Rinnovo Mertens, l’addio del giocatore belga non è così certo: i dettagli

Il ‘Corriere dello Sport’, di fatto, non esclude l’eventualità di un accordo tra le parti, anche se ognuno, giustamente, guarda alle proprie esigenze. Sia Aurelio De Laurentiis che Dries Mertens devono fare sicuramente un passo verso l’altro ma questa ipotesi non è del tutto impossibile, visto che il centravanti vuole fortemente continuare sia giocare con la maglia azzurra che vivere nella città partenopea.

Il belga, proprio per questo, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, è intenzionato a trattare anche a cifre più contenute. Mertens è sicuro di continuare ad avere un rendimento eccellente anche per le prossime stagioni e vuole la garanzia di conservare una centralità all’interno del progetto tecnico di Luciano Spalletti.