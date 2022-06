Napoli, salta il grande obiettivo di mercato: la decisione di ADL

Il Napoli stava trattando per un giocatore, ma poi la decisione di Aurelio De Laurentiis ha cambiato tutto.

Quello del Napoli è un mercato contraddistinto da tanti cambiamenti. Il team partenopeo, di fatto, ha dovuto dire addio a Lorenzo Insigne ed ha accolto il georgiano Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Adesso sono giorni di stallo perché Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno lavorando ai rinnovi di David Ospina, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.

La permanenza di questi quattro giocatori in maglia azzurra è ancora molto incerta. Se, infatti, il contratto del belga e del portiere scade a fine mese, quello del difensore e dell’ex Siviglia scadrà tra un anno. Il Napoli rischia di perdere anche altri calciatori che non hanno una situazione contrattuale in bilico, uno su tutti è Matteo Politano.

L’ex Sassuolo, di fatto, non sente più la fiducia di Luciano Spalletti ed è pronto, come confermato dal suo stesso agente, a valutare eventuali proposte adeguate di altre squadre. Sull’attaccante esterno bisogna registrare l’interesse di qualche club italiano e, soprattutto, del nuovo Valencia di Gennaro Gattuso. Proprio nello stesso ruolo di Politano, il Napoli stava cercando un calciatore che, però, adesso sembra essere molto più lontano.

Napoli, De Laurentiis ha rallentato la trattativa per Bernardeschi: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, i contatti tra il club partenopeo e Federico Bernardeschi sono fermi, visto che il dialogo tra le parti è rimasto alla fase dei sondaggi. E’ stato lo stesso presidente del Napoli a rallentare la trattativa, che inizialmente sembrava ben avviata, a rivedere le iniziali convinzioni che l’avevano portato ad annunciare alla stampa il tentativo di prendere l’esterno.

Fu proprio De Laurentiis, infatti, in occasione della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro della squadra di Luciano Spalletti a Castel di Sangro, ad ‘ufficializzare’ i contatti per portare Federico Bernardeschi al Napoli : “Ho parlato con il suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse”. Ma ora qualcosa è cambiamo nella mete del patron, nei prossimi giorni si capirà se la trattativa per l’ormai ex giocatore della Juventus è definitivamente conclusa.