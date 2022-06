Napoli-Deulofeu, ci siamo! L’annuncio a sorpresa dell’agente

Arrivano importanti novità su Deulofeu e il Napoli: le parole del suo agente aprono al via libera per la chiusura della trattativa. Le ultime

Il Napoli e Gerard Deulofeu sono sempre più vicini. La conferma arriva direttamente dall’agente del giocatore, Albert Botines, che a “footballnews24.it” dichiara la trattativa non solo aperta, ma vicina alla chiusura. Confermate le reciproche volontà per chiudere positivamente l’affare.

“Come ho già spiegato tempo fa, il Napoli è un’ottima opzione per lui – ha detto il procuratore spagnolo – si tratta di un club importante che giocherà la Champions League e sarà senz’altro una delle migliori scelte. Vedremo come andrà avanti il calciomercato nelle prossime settimane per capire cosa accadrà”. Il Napoli avrebbe scelto l’ex esterno sinistro di Barcellona e Milan come alternativa a un probabile addio di Mertens. La sensazione è che quando ci sarà la certezza che il belga non rinnoverà (dal 30 giugno sarà un calciatore svincolato) si aprirà la strada a Deulofeu. Ovviamente la tempistica è importante, e per questo Botines mette in guardia De Laurentiis: “Ci sono tanti estimatori per il calciatore sia in Italia che in Spagna”, ha spiegato.

Deulofeu al Napoli, le parole dell’agente fanno felici i tifosi

“Inoltre, c’è apprezzamento anche in Premier League – ha chiarito – Alcune squadre stanno monitorando la situazione, chiedono quali sarebbero le cifre per acquistare il calciatore, soffermandosi sulle condizioni che consentirebbero al giocatore di andare a giocare con loro. Per ora, quindi, stiamo parlando con alcune società. Vedremo cosa succederà”. Botines ha comunque fatto capire che per l’attaccante ci sono anche altre pretendenti, ma come aveva già ribadito qualche giorno fa, il club azzurro è il preferito del giocatore.

L’attaccante, infatti, non vede l’ora di tornare a giocare in Champions League dopo l’esperienza con il Barcellona: “Abbiamo parlato con l’Udinese dato che Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un grande rapporto con Gino Pozzo e la sua famiglia. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto, motivo per il quale vorrebbe concludere il tutto in questa finestra di calciomercato”. Il Napoli avrebbe offerto all’Udinese 10 milioni più 1 di bonus “immediato” (10 presenze) più altri tre complessivi, per un totale di 13 milioni entro la fine della prossima stagione.