Dalla bicicletta alla donazione milionaria: 5 cosa da sapere su Kim Min-jae

Chi è Kim Min-Jae, obiettivo di mercato del Napoli: dalla passione per la bici alla sua famiglia, cinque curiosità sul difensore sudcoreano.

Da diversi mesi, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli segue con attenzione il difensore sudcoreano Kim Min-jae. Si tratta di un calciatore del Fenerbahce, uno dei migliori della rosa turca.

Prima di sbarcare in Europa nell’estate del 2021, il Tottenham ha provato a strapparlo alle concorrenti, ma non riuscì a trovare l’accordo con i cinesi del Pechino Guoan, ex squadra del difensore sudcoreano. Al suo primo anno in Turchia ha lasciato il segno, ma non è riuscito a vincere il campionato: il Fenerbahce è arrivato dietro al Trabzonspor di Marek Hamsik.

Kim Min-Jae da anni è nel giro della nazionale ed ha anche vinto i Giochi asiatici del 2018 con l’U23. Con ogni probabilità sarà convocato per i Mondiali in Qatar per rappresentare la Corea del Sud, con cui ha già accumulato oltre 40 presenze.

Ma chi è fuori dal campo il difensore classe 1996 che avrebbe stregato Giuntoli, a tal punto da sondare le possibilità di acquisto del cartellino in caso di addio a Koulibaly? Scopri le passioni e le curiosità su Kim Min-Jae.

Una famiglia di atleti

Ad indirizzare Kim verso il calcio è stato lo zio, ex allenatore. Al debutto in Nazionale nel match Corea del Sud-Iran, c’era anche lui sugli spalti, orgoglioso di vedere il nipote realizzare il suo grande sogno. Il papà del centrale del Fenerbahce, invece, faceva judo. Il fratello maggiore di Kim è un portiere.

Vita da padre

Da oltre 3 anni, Kim è sposato con una donna con la quale ha anche un figlio. Nella sua abitazione, ha un piccolo giardino con una mini porta. Il destino del piccolo sembra quasi già segnato.

Passione bicicletta

Min-Jae possiede una bicicletta e ama fare escursioni e pedalare. Lo dimostra la foto postata sui social qualche tempo fa, in cui il calciatore sudcoreano si è fatto immortalare in tuta professionale. Sarà pronto per il Giro d’Italia?

Fifa 22 premia il difensore sudcoreano

Kim è stato inserito nella rosa della stagione del campionato turco su FIFA 22 Ultimate Team. La sua card speciale per l’occasione è stata valutata con un rating pari a 89. La stagione del difensore del Fenerbahce è stata eccezionale, e anche gli sviluppatori di Ea Sports ne sono a conoscenza.

Kim dal cuore d’oro: la donazione di 50 milioni di won

Di fronte alle sfide non si tira indietro ed è un ragazzo dal cuore d’oro. Il 26enne è molto attivo nel sociale e nel gennaio del 2021 si è reso protagonista di una donazione importante di 50 milioni di won (circa 37 mila euro) ad una fondazione che si occupa di bambini disabili.