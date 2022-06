“Il Napoli ha preso un fenomeno”, l’annuncio infiamma i tifosi – VIDEO

Dopo l’acquisizione da parte del Napoli di Kvaratskhelia, il georgiano sta continuando a sorpredere con la sua Nazionale.

Il Napoli per sostituire Lorenzo Insigne, almeno per quanto riguarda la mera posizione sul campo, ha preso il georgiano Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis ha elargito circa 10 milioni di euro alla Dinamo Batumi per accaparrarsi le prestazioni del giocatore. Dal momento in cui il patron partenopeo ha annunciato l’acquisto del giocatore, i tifosi, e non solo, sono corsi subito a vedere su ‘Youtube’ i filmati delle sue gesta tecniche.

L’acquisto di Kvaratskhelia è stato promosso anche dallo stesso Luciano Spalletti: “E’ un giocatore forte sia tecnicamente che fisicamente. Ha qualità nello stretto ed ha sempre qualche soluzione geniale, è uno di quelli che un allenatore vorrebbe avere sempre a propria disposizione”.

Ad aumentare ancora di più l’interesse dei tifosi del Napoli ci sono state anche le dichiarazioni a ‘Il Mattino’ dello zio di Kvaratskhelia: “Non avevamo un giocatore così forte da circa 20 anni. La sua posizione ideale è quella di esterno d’attacco. E’ molto professionale. Per lui il ritiro estivo sarà fondamentale per ambientarsi. Si troverà molto bene con Victor Osimhen, visto che gioca molto bene in contropiede. Se Spalletti dovesse farlo giocare davanti, potrebbe diventare letale”. Il giocatore, intanto, sta continuando a segnare con la sua Georgia.

Napoli, altro gol bellissimo di Kvaratskhelia con la Georgia in Nations League

Kvaratskhelia, infatti, ha segnato ancora una volta in Nations League. Il calciatore è stato tra i protagonisti del successo in trasferta della Georgia per 0-3 contro la Macedonia del Nord di Elmas, considerando che ha segnato la rete del raddoppio con una grandissima conclusione dalla distanza che ha sorpreso il portiere macedone.

Il gol di Kvaratskhelia è stato così bello che ha impressionato il telecronista della partita tra la Macedonia del Nord e la Georgia: “Il Napoli ha preso un fenomeno, stiamo parlando di un calciatore fortissimo. La squadra azzurra ha fatto un grandissimo colpo di mercato”. I tifosi partenopei sono consapevoli che per il georgiano sarà dura ambientarsi velocemente al nostro campionato, ma sperano, almeno inparte, che possa ripetere queste sue gesta anche in Serie A.