Politano, è rottura: la decisione che cambia tutto

Arrivano parole pesantissime da parte dell’agente dell’esterno del Napoli Matteo Politano. A quanto pare la decisione sul suo futuro è presa

Quando un calciatore decide di andare via c’è poco da fare. Lo fa capire in tutti i modi. In casa Napoli, non bastassero tutti i problemi che ci sono con i vari Mertens, Koulibaly e Fabian, si è aggiunto un altro inghippo. Riguarda Matteo Politano e la sua intenzione di cambiare aria. L’esterno d’attacco ritiene conclusa la sua esperienza in azzurro, e di certo non fa nulla per nasconderlo. Attualmente in ritiro con la nazionale italiana, l’attaccante affida al suo agente gli strali da lanciare al Napoli per mandare segnali molo chiari sul suo futuro.

All’orizzonte ci sarebbe la volontà di andare al Valencia e di raggiungere il neo allenatore Rino Gattuso, che con Politano ha lavorato proprio a Napoli. Il procuratore del calciatore è Mario Giuffredi, che a Radio Kiss Kiss Napoli chiede la cessione del suo assistito. “Il discorso è molto facile – ha spiegato il rappresentante – dopo Napoli-Fiorentina è venuto un po’ meno il rapporto di fiducia con l’allenatore. Ha avuto questa sensazione, a fine stagione abbiamo spiegato a Spalletti che non avevamo più la sua fiducia nei suoi confronti. Ecco perché se spunteranno squadre gradite a Matteo le prenderemo in considerazione. Adesso col mercato aperto se c’è un problema si può risolvere nell’interesse di tutti”.

Napoli, la netta rottura di Politano: vuole andare via a tutti i costi

Parole molto chiare, anche se in effetti stupisce questa voglia di Politano di lasciare il Napoli, visto che con Spalletti è stato quasi sempre lui il titolare. E alla domanda se fosse possibile ricucire con Spalletti, Giuffredi è molto netto, per non dire tranciante: “No, in questo momento è l’opzione B. Il calciatore vorrebbe andarsene altrove perché non sente la fiducia del tecnico. Poi è chiaro che se resterà in azzurro lo farà con la testa a posto, da grande professionista qual è”.

“Con Giuntoli e l’allenatore ne abbiamo parlato. Abbiamo detto a loro il nostro pensiero, che credo sia un pensiero comprensibile. Valencia? Gattuso è un suo grande estimatore. Se il Valencia volesse chiamare prenderemo tutto in forte considerazione. Sappiamo tutti che è una piazza importante”.