Kvaratskhelia, il Dg della Dinamo Tbilisi: “Sta facendo di tutto”

A promuovere l’acquisto del Napoli di Kvaratskhelia sono arrivate anche alcune dichiarazioni del dg della Dinamo Tbilisi.

Ogni giorno che passa cresce sempre di più l’attesa tra i tifosi del Napoli, e non solo, di vedere da vicino il georgiano Kvaratskhelia. Era da tempo che la piazza partenopea non provava tutta questa curiosità per un nuovo acquisto. Ad aumentare ancora di più le speranze tra i sostenitori del team partenopeo sono i gol siglati dal giocatore in queste ultime settimane con la maglia della sua Nazionale.

Kvaratskhelia, infatti, sta fornendo grandissime prestazioni in Nations League con la sua Georgia. Il nuovo acquisto del Napoli, arrivato per circa 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi, sta illuminando il gioco della sua Nazionale sia con gol che con assist. L’ultima perla l’ha segnata nel match contro la Macedonia del Nord di Elmas con una grandissima conclusione dalla distanza.

Anche Luciano Spalletti ha sponsorizzato molto le qualità del calciatore georgiano: “E’ forte sia tecnicamente che fisicamente. E’ uno di quelli che riesce a trovare sul campo sempre delle soluzioni geniali, è uno di quelli che tutti gli allenatori vorrebbero avere a propria disposizione”. Ma non solo il tecnico toscano ha promosso l’acquisto da parte del Napoli di Kvaratskhelia.

Napoli, il direttore generale della Dinamo Tbilisi promuove l’acquisto di Kvaratskhelia: “E’ talentuoso”

Molti addetti ai lavori, di fatto, hanno esaltato il club azzurro per aver preso il giocatore. Alla lista delle dichiarazioni di consenso bisogna aggiungere quelle ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ di Zaza Dolidze, direttore generale della Dinamo Tbilisi (club in cui è cresciuto Kvaratskhelia): “E’ talentuoso e molto professionale. Vuole sempre vincere e sta facendo di tutto per raggiungere questo traguardo. Sul campo mette sempre tanta qualità, riuscendo ad essere bravo in entrambe le fasi”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento al quotidiano sportivo: “Sin da piccolo è stato un grande lavoratore con tanta tecnica. Kvaratskhelia è cresciuto nella nostra squadra e siamo molto felici del percorso che sta facendo”. I tifosi del Napoli, intanto, sperano che il georgiano riesca a mantere, almeno in parte, tutte le aspettative di queste ultime settimane.