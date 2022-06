Napoli, un nuovo parametro zero nel mirino: è un pallino di Giuntoli

Napoli attento sulle due fasi del mercato. La società di De Laurentiis pronta a cogliere tutte le occasioni fornite dal momento.

Azzurri in rampa di lancio per quel che riguarda numerose trattative. Il Napoli di queste settimane appare come una società decisa a fare piazza pulita di determinati calciatori, a torto o ragione per presentare all’allenatore Spalletti una squadra dalle caratteristiche completamente diverse da quella precedente. Cristiano Giuntoli insomma è al lavoro.

In casa Napoli al momento tengono banco le situazioni legate ai rinnovi di calciatori come Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e Dries Mertens. Per il difensore ed il centrocampista si tratterebbe della soluzione migliore per evitare di far andare via i due calciatori a parametro zero il prossimo anno. Per il portiere e l’attaccante belga invece c’è una questione ben diversa legata all’entità dell’ingaggio ed alla tipologia del contratto.

Nel frattempo si aggiunge il caso Politano, con l’esterno ex Sassuolo e Inter intenzionato a cambiare maglia per il rapporto non idilliaco con il tecnico Luciano Spalletti. Una nuova avventura insomma sembrerebbe la soluzione ideale per il calciatore della nazionale per il quale il Napoli chiede non meno di 15/20 milioni bonus eventuali compresi.

Cristiano Giuntoli al lavoro per portare a Napoli un calciatore molto interessante

Cristiano Giuntoli uomo mercato del presidente De Laurentiis è già al lavoro per farsi trovare pronto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Matteo Politano, cosa tra l’altro molto probabile. I numi sul taccuino del ds sono quelli che da qualche giorno circolano sui giornali e sui siti web. Tra questi di sicuro il più altisonante è quello di Federico Bernardeschi svicolatosi dalla Juventus.

Il nome nuovo sul quale starebbe lavorando Giuntoli è quello di Adnan Januzaj che presto si svincolerà, proprio come Federico Bernardeschi, dagli spagnoli della Real Sociedad. Un profilo molto interessante quello del calciatore kosovaro, vecchio pallino del ds azzurro. Una operazione a zero insomma che potrebbe tornare utile non poco alla società azzurra ed a Luciano Spalletti in vista di una stagione che si preannuncia di certo molto impegnativa. Napoli insomma concentrato sul mercato con Cristiano Giuntoli sempre pronto a tirare fuori dal suo cilindro una inaspettata sorpresa.