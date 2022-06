Rinnovo Koulibaly, brutte notizie per De Laurentiis ed i tifosi del Napoli

Il Napoli sta provando a prolungare il contratto di Kalidou Koulibaly, ma per De Laurentiis ed i tifosi azzurri sono arrivate brutte notizie.

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly è sotto la luce dei riflettori da quando è terminato il campionato. Il senegalese ha solo un altro anno di contratto con il Napoli, che sta facendo di tutto sia per evitare di perderlo zero al termine della prossima stagione che di essere costretto a venderlo già in questa sessione di calciomercato.

Nonostante la situazione contrattuale del difensore centrale, Aurelio De Laurentiis continua a chiedere ben 40 milioni di euro per lasciarlo andar via già quest’anno. Il patron partenopeo è consapevole che non si può permettere di perdere Kalidou Koulibaly, considerando anche la richiesta esplicita di Luciano Spalletti di far restare il giocatore anche per la prossima stagione.

Il presidente del team campano ha offerto un prolungamento contrattuale al giocatore a 4,5 milioni di euro più bonus ma il centrale non ha accettato questa proposta al ribasso, visto che adesso ne prende circa 6 all’anno. A complicare la trattativa per il rinnovo è certamente anche la volontà di Aurelio De Laurentiis di tagliare il monte ingaggi, però, sfortunatamente per la piazza partenopea, le cattive notizie non sono terminate qui.

Napoli, Kalidou Koulibaly sarebbe entusiasta di andare al Barcellona: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, Fali Ramadani, agente proprio di Kalidou Koulibaly, ha avvisato il proprietario del Napoli la volontà del suo assistito di voler trasferirsi al Barcellona, ribadendo anche il rifiuto del giocatore per la proposta di prolungare il contratto. Il procuratore voleva presentare a De Laurentiis anche l’offerta dei catalani che, però, devono prima vendere qualche giocatore.

Kalidou Koulibaly, sempre come scritto dal quotidiano spagnolo, sarebbe entusiasta di approdare al Barcellona, ma ha anche l’intenzione di non scatenare una ‘guerra’ con il Napoli. Fali Ramadani, infatti, ha concordato con il presidente Aurelio De Laurentiis la presenza del giocatore a Dimaro se non dovesse arrivare prima l’offerta dei blaugrana. Il giocatore spera che il trasferimento in Spagna possa concretizzarsi prima del ritiro di Castel Di Sangro.