Politano, il Napoli fissa il prezzo: la valutazione dell’esterno

Movimenti in casa Napoli. La finestra di mercato che sta per aprire i battenti si preannuncia più viva che mai per gli azzurri.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis più che mai al centro del mercato. La passata stagione ha sancito la necessità di dare vita ad una sorta di mini rivoluzione in casa azzurra. In questo senso gli uomini di mercato partenopeo stanno provando a consegnare a Luciano Spaletti per la prossima stagione una rosa fortemente competitiva per ambire seriamente al titolo.

Concluse le trattative per gli acquisti di Kvarskhelia e Olivera e sancito il riscato dal Fulham di Anguissa il Napoli si concentra ora sulle operazioni in uscita in attesa di comprendere le intenzioni dei tre calciatori i cui rinnovi sembrano al momento appesi ad un filo, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Uno dei profili più ambiti in chiave cessione è sicuramente Matteo Politano.

Nelle scorse settimane era trapelata la notizia riguardante le intenzioni del calciatore ex Inter proiettato nell’idea di lasciare Napoli e provare una nuova esperienza altrove. Il rapporto con Spalletti il poco spazio trovato nel corso della stagione appena conclusasi hanno insomma convinto l’ex Sassuolo a prendere in considerazione l’idea di lasciare la maglia azzurra. A questo punto il Napoli stabilisce le regole per una sua eventuale cessione.

Matteo Politano vuole lasciare Napoli: le condizioni però le detta la società azzurra

Cosi come anticipato nei giorni scorsi alcune notizie avevano lasciato intendere che la storia tra Matteo Politano ed il Napoli non sarebbe proseguita. Mario Giuffredi, agente del calciatore aveva infatti cosi descritto la situazione: “Tra Matteo e Spalletti è venuto un po’ a mancare il rapporto di fiducia. Il ragazzo ha avuto questa sensazione e a fine campionato abbiamo detto a Spalletti che non sentivamo più la sua fiducia”.

A questo punto Politano ed il suo agente starebbero tastando il terreno per capire se esistono le possibilità di trovare nel minor tempo possibile una nuova sistemazione per l’ex Inter. Il Napoli a questo punto fissa il prezzo per non rischiare di rimetterci nell’affare complessivo. Un prezzo tra i 15 ed i 20 milioni quelli richiesti dai partenopei tra cartellino ed eventuali bonus da versare nel tempo. Il Napoli non svende, il messaggio è inequivocabile.