Deolofeu al Napoli, il calciatore risponde a un tifoso e confessa tutto

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu risponde a un tifoso su Instagram e confessa tutto sul suo trasferimento al Napoli: il messaggio

Il Napoli e Deulofeu. Una storia d’amore che potrebbe andare a lieto fine. Ovvio che i matrimoni si fanno in due, ma per quel che riguarda il calciatore non sembrano esserci dubbi. E Aurelio De Laurentiis dovrebbe – quanto meno – gongolare, perché lui parla sempre di voglia di vestire l’azzurro. Da questo punto di vista l’attaccante dell’Udinese non lascia più alcun dubbio. Vuole assolutamente il Napoli e non lo nasconde affatto.

Prima le parole molto eloquenti del suo agente “Piazza gradita, abbiamo l’ok dell’Udinese per il suo trasferimento”, e poi quelle del giocatore che sono arrivate (presumibilmente di suo pugno) su Instagram. Lo spagnolo ha risposto a un tifoso, che in maniera un po’ “insistente” gli ha chiesto novità sul suo trasferimento al Napoli. “Vuoi venire a Napoli o no? Ti stiamo aspettando”. E Deulofeu ha risposto dopo poco tempo scrivendo parole chiarissime. “Ho grande rispetto per il Napoli, società top”. Non è stata una risposta nel merito, ma più di così davvero è difficile sbilanciarsi. “Grande rispetto”, “società top”.

Deulofeu, la “dichiarazione” d’amore al Napoli è eloquente: il messaggio su Instagram

Insomma se non è questa una dichiarazione d’amore poco ci manca. E del resto l’attaccante è un giocatore dell’Udinese, e su di lui ci sono altri club. Il fatto che si sia sbilanciato così tanto è emblematico. Un chiaro segno che lui vuole soltanto l’azzurro. Inoltre, è proprio il gesto che ha un certo peso. Lo spagnolo ha scritto di suo pugno il messaggio, rispondendo a un tifoso. Non è una cosa che accade tutti i giorni e che certifica la voglia dell’attaccante di venire a Napoli.

A questo punto ci si chiede davvero cosa potrebbe far saltare questo acquisto. Forse, ma è soltanto un’ipotesi, prima della chiusura dell’affare il club azzurro attendere l’addio definitivo di Mertens. Parliamo del 30 giugno come data ufficiale, ma nessun tifoso del Napoli vorrebbe aspettare così tanto. E probabilmente nemmeno il diretto interessato…