Deulofeu, il trasferimento al Napoli rischia di saltare? Il motivo

Il Napoli è sicuramente interessata a Gerard Deulofeu dell’Udinese, ma l’arrivo del giocatore in maglia azzurra potrebbe saltare.

Il Napoli sta provando a prendere Gerard Deulofeu dall’Udinese. Cristiano Giuntoli aveva presentato un’offerta di una decina di milioni di euro, ma il team friulano ha rispedito al mittente questa prima proposta del dirigente partenopeo. La sensazione che, però, l’intesa definitiva tra le due società, visto anche i loro ottimi rapporti, si potrebbe trovare sulla base di circa 15 milioni di euro.

Il team partenopeo avrebbe anche trovato l’accordo con Deulofeu, ma prima di chiudere la trattativa deve compiere almeno due cessioni. L’arrivo dello spagnolo, almeno inizialmente, sembrava legato ad una addio di Dries Mertens, mentre adesso si è fatta larga l’ipotesi che il Napoli debba vendere prima Adam Ounas e Matteo Politano.

L’algerino è in uscita, considerando anche che manca solo un anno alla scadenza del suo contratto, mentre l’ex Sassuolo non sente più la fiducia di Luciano Spalletti ed ha confessato di vagliare tutte le possibili offerte che gli si presenteranno (soprattutto quella del Valencia di Gennaro Gattuso). In queste ore, però, agli onori della cronaca è balzato un altro motivo che potrebbe far saltare l’arrivo del giocatore dell’Udinese in maglia azzurra.

Napoli-Deulofeu, c’è un altro club che segue il giocatore spagnolo: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, su Gerard Deulofeu bisogna registrare anche l’interesse del Tottenham di Antonio Conte. L’attaccante è seguito anche dalla Real Sociedad ed il Villarreal. I due club spagnoli, però, non parteciperanno alla prossima edizione della Champions League, mentre sia il Napoli, che resta favorito, che gli ‘Spurs’ hanno anche questa carta da giocarsi per convincere il giocatore.

I tifosi del Napoli, intanto, sperano che Deulofeu possa arrivare, visto anche la sua grande stagione con l’Udinese: 13 goal e 5 assist in 34 presenze. L’attesa dei sostenitori azzurri è dimostrata dall’episodio social avvenuto oggi. Un tifoso partenopeo, infatti, ha scritto sui social del giocatore: “Vuoi venire a Napoli? Ti stiamo aspettando” e lo spagnolo ha subito risposto: “Ho tanto rispetto per il Napoli, una società top”.