Kvaratskhelia, l’annuncio infiamma i tifosi: l’esterno l’ha detto

C’è tanta curiosità tra i titosi del Napoli per l’arrivo di Kvaratskhelia. Lo stesso giocatore ha infiammato i suoi nuovi sostenitori.

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, il Napoli per coprire quella determinata posizione in campo ha preso per circa 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi il georgiano Kvaratskhelia. Dal momento dell’annuncio di Aurelio De Laurentiis del calciatore, tutti i tifosi del Napoli si sono fiondati su Youtube per guardare i video delle sue gesta tecniche.

Ad aumentare ancora di più la curiosità dei sostenitori partenopei è stato lo stesso attaccante, visto che ha realizzato bellissimi gol ed assist nelle partite di Nations League della sua Georgia. A sponsorizzare il suo arrivo è stato anche Luciano Spalletti: “E’ un giocatore che ha qualità sia fisiche che tecniche. Ha sempre soluzioni geniali in campo. E’ uno di quelli che ogni tecnico vorrebbe avere a propria disposizione”.

Tra i tifosi del Napoli era da tempo che non serpeggiava tutto questo interesse per un nuovo acquisto della loro squadra del cuore. Kvaratskhelia, di fatto, sicuramente sarà il calciatore più osservato nel ritiro della squadra di Luciano Spalletti a Dimaro in programma dal 9 al al 19 luglio. Il giocatore, intanto, ha già infiammato i sostenitori partenopei con alcune sue dichiarazioni.

Napoli, l’annuncio di Kvaratskhelia: “A partire da luglio sarò con loro”

Kvaratskhelia, infatti, come riportato da ‘Il Mattino’, è stato intervistato dopo la gara di Nations League tra la sua Georgia e la Bulgaria, terminata poi con il risultato di 0-0, dove si è soffermato anche sul suo prossimo futuro in maglia azzurra: “E’ stato veramente un peccato non vincere. A settembre si deciderà il girone. Napoli? Non posso dire nulla di preciso in questo momento, ma a partire da luglio sarò con loro”.

I tifosi partenopei, consapevoli delle difficoltà del nostro campionato, sperano che Kvaratskhelia mantenga, almeno in parte, le premesse di queste ultime settimane. Per il giocatore, infatti, saranno fondamentali i ritiri di Dimaro e di Castel di Sangro per ambientarsi il prima possibile sia nel Napoli di Luciano Spalletti che nella nostra Serie A.