La Nigeria vince 10-0, Osimhen è scatenato: bottino record

La Nigeria di Victor Osimhen si scatena nelle qualificazioni della Coppa d’Africa. Vittoria per 10-0 e bottino da record per l’attaccante del Napoli. Quanti gol ha segnato nel match vinto con Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe



Per fortuna le voci di mercato attorno a Victor Osimhen si sono placate. Il Liverpool ha speso i “famosi” 100 milioni per Nunez del Benfica. I tifosi del Napoli fanno un sospiro di sollievo, perché a questo punto non dovrebbero più arrivare offerte “monstre” per l’attaccante azzurro. Tutto lascia presagire, quindi, un’estate tranquilla almeno per quanto riguarda il nigeriano, pronto alla conferma e a guidare l’attacco del Napoli anche nella prossima stagione.

Intanto il bomber azzurro deve ancora iniziare le sue vacanze. E’ attualmente impegnato con la sua nazionale per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, quella che Koulibaly ha vinto lo scorso febbraio. Ieri la Nigeria di Osimhen è stata impegnata in una gara facile, contro i modesti avversari della Repubblica Democratica di Sao Tomé e Príncipe. Gara valida per il Gruppo A: la Nigeria ha stravinto con un perentorio 10-0, nel quale Osimhen è stato grande protagonista. L’attaccante del Napoli ha segnato quattro gol e servito due assist.

Osimhen scatenato con la Nigeria: segna quattro gol

Prestazione super, che va comunque rapportata al livello dilettantistico degli avversari. Tuttavia la prova dell’attaccante azzurro è stata semplicemente perfetta. Due gol li ha segnati di testa, mentre gli altri due col suo caratteristico allungo “spuntando” da dietro la difesa avversaria. Tifosi in visibilio e gioia evidente per il bomber del Napoli, che ora già pregusta le vacanze prima di presentarsi in ritiro a Dimaro.

Nei prossimi giorni il Napoli diramerà l’elenco dei convocati e si scoprirà la data precisa in cui Osimhen si aggregherà con i compagni. La Nigeria guida il suo girone di qualificazione con 6 punti, seguita dalla Guinea a 4, la Sierra Leone a 1, e Repubblica Democratica di Sao Tomé e Príncipe con zero punti all’ultimo posto della classifica. La Nigeria ha completato i suoi impegni, e Osimhen sarà libero di andare in vacanza. Il prossimo appuntamento con le qualificazioni alla Coppa d’Africa è previsto il 19 settembre.