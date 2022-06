“Non vuole venire a Napoli”, sfuma il sogno impossibile per la difesa

By

Il Napoli teme di perdere Koulibaly e vorrebbe rimpiazzarlo con un difensore molto forte. Ma il giocatore non gradirebbe l’azzurro. Lo dice il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma

L’incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly continua a pesare. I tifosi temono di perdere il loro colosso della difesa, e allo stesso modo è preoccupato l’allenatore Luciano Spalletti. Potrebbe ritrovarsi senza il suo “comandante”, alle prese con una scadenza contrattuale fissata per il 2023,ma con un rinnovo lontano (forse impossibile) e il rischio di partire adesso. Se arrivasse subito una buona proposta, il Napoli potrebbe lasciarlo andare via. La sua quotazione è di 40 milioni, ma probabilmente ne basterebbero 30 per acquistarlo.

A questo punto il club azzurro preferirebbe evitare di perderlo a zero. Ma se davvero Koulibaly dovesse andare via (lo vuole il Barcellona) il Napoli avrebbe il dovere di guardarsi intorno e cercare un’alternativa di spessore. Al posto del senegalese servirebbe un difensore di prestigio. Uno dei pezzi pregiati che è sul mercato è il giocatore del Torino Bremer. Il brasiliano ha avuto un’esplosione totale nell’ultima stagione, affermandosi come miglior difensore del campionato.

Napoli, il giornalista spezza il sogno Bremer per la difesa

Livello altissimo, alla pari di Koulibaly e degli altri campioni della Serie A nel suo ruolo. Il tempo al Torino di Bremer sembra essere giunto alla conclusione, e pare sia giunto il momento di fare il grande salto. Molti club importanti lo vogliono (su tutti c’è l’Inter) e il Napoli dovrebbe quantomeno provarci in caso di addio di Koulibaly. Un vero e proprio sogno, perché la squadra azzurra – probabilmente – non perderebbe nulla, anzi. Eppure questo sogno sembra essere destinato a rimanere tale: ne è sicuro il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma.

Durante una diretta ha spiegato che il giocatore del Torino non sarebbe alla portata degli azzurri. Il motivo è che Bremer avrebbe altre preferenze: “È uno dei top che si possono prendere, ma secondo me sarà molto difficile che il Napoli venda Koulibaly. Da quello che mi risulta, il giocatore del Torino non vuole venire al Napoli. E penso sia anche normale viste le squadre interessate a lui”, ha spiegato il giornalista.