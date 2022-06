Politano, il chiaro indizio sul suo futuro: “Mi piace molto”

Il futuro di Matteo Politano al Napoli è molto incerto. Lo stesso giocatore ha rilasciato alcune sue dichiarazioni sul suo avvenire.

Nel Napoli stanno circolando tantissime indiscrezioni di mercato che riguardano la propria zona offensiva. L’attacco partenopeo, infatti, ha già visto l’addio di Lorenzo Insigne ed il conseguente arrivo dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro del georgiano Kvaratskhelia. Nelle prossime settimane in quella zona di campo ci potrebbero essere altri cambiamenti, visti i futuri incerti di Dries Mertens e Matteo Politano.

Il belga, dopo la gara della sua Nazionale contro la Polonia di Zielinski, ha ribadito la sua volontà di restare in maglia azzurra, ma la sua permanenza è sempre più improbabile. Per Matteo Politano, invece, la situazione è un po’ diversa. In questo in caso, di fatto, è stato lo stesso giocatore ad aprire alla possibilità di un suo addio, considerando che non sente più la fiducia di Luciano Spalletti.

Ad ammettere questo stato d’animo dell’ex Sassuolo è stato Mario Giuffredi, agente del calciatore del Napoli, a ‘Radio Marte’: “Matteo non sente più la fiducia di prima. Se dovesse arrivare qualche offerta importante, la valuteremo”. Lo stesso Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fornito un chiaro indizio sul suo futuro.

Politano sul suo futuro”Vedrò con il mio procuratore e la società. Paella valenciana? Mi piace molto”

Il giocatore del Napoli, infatti, ha rilasciato queste parole ai microfoni di ‘Sportitalia’ direttamente da Formentera: “Sto trascorrendo qui le vacanze con la mia famiglia. Come è andata l’ultima stagione? Mi aspettavo e volevo fare di più a livello personale, ma a livello di squadra siamo contenti di essere arrivati in Champions League, anche se potevamo fare qualcosa in più. Quale sarà il mio futuro? Ora mi godo le vacanze, vedrò il da farsi sia con il mio procuratore che con la società Decideremo tutti insieme. Se mi piace la paella valenciana? Mi piace molto (ride,ndr)”.

Proprio l’ultima risposta di Matteo Politano sulla ‘paella valenciana’ potrebbe rappresentare una piccolissima indicazione su dove giocherà l’anno prossimo. Il nuovo Valencia di Gennaro Gattuso, infatti, è molto interessato all’attaccante esterno. Il tecnico calabrese riavrebbe così a propria disposizione l’ex Sassuolo, che venne a Napoli proprio sotto la sua gestione”.