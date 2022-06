Mertens, spunta un’offerta a sorpresa: Napoli spiazzato

Resta sempre in bilico il futuro di Dries Mertens con il Napoli. L’attaccante del Napoli sarebbe tentato da un’offerta inaspettata

Ormai è come un rebus. Ogni giorno che passano arrivano aggiornamenti su Dries Mertens e il suo futuro. Prima le sue dicharazioni alla tv belga (“Spero di restare nel Napoli”), poi l’ammissione di non aver ricevuto offerte. Tuttavia, l’attaccante non ha nemmeno parlato di quella che il club azzurro gli avrebbe fatto. Segno che, per qualcuno, si tratta di un segnale di gelo molto forte con il presidente De Laurentiis.

Intanto, si parla con insistenza di un possibile incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis per provare a trovare una soluzione. Le parti sarebbero distanti: in sostanza il giocatore chiede un rinnovo alle stesse cifre attuali (4.5 milioni) ma suddivise tra bonus alla firma (quindi sicuri) e ingaggio. Il Napoli avrebbe, invece, semplicemente offerto poco più della metà. Inoltre, nel contratto attuale dell’attaccante ci sarebbe un’opzione per un altro anno alle stesse cifre attuali, che il presidente De Laurentiis non ha esercitato. Anche per questo è sempre più insicuro il futuro di Dries Mertens.

Mertens, ecco l’offerta che lo tenta

Il belga, si teme, non prolungherà il contratto con il Napoli e deve ancora scegliere il proprio destino. Sulle sue tracce, e su questo non ci sono dubbi, resta la Lazio di Maurizio Sarri. Il toscano, proprio dalla panchina del Napoli, ha trasformato Mertens da attaccante esterno a prima punta. Una mossa vincente, visto che il belga è diventato un bomber di razza (è il miglior cannoniere del Napoli di sempre) pur giocando nell’allora insolito ruolo di attaccante centrale.

In questi giorni per Dries ci sarebbero molte offerte dall’estero. L’ultima in ordine di tempo sarebbe giunta da un suo ex compagno ai tempi del Psv. Si tratta dell’ex centrocampista olandese Mark van Bommel. L’attuale allenatore dell’Anversa, riferisce “HNL Sport”, avrebbe telefonato a Mertens. La proposta sarebbe stata di seguirlo in Belgio. Per il calciatore sarebbe un ritorno in patria. Nell’Anversa giocherebbe col suo connazionale ed centrocampista di Roma e Inter, Radja Nainggolan.