“Ti amo fratello!”, la dedica di Osimhen per un grande attaccante

Victor Osimhen si esalta sui social: “Ti amo fratello!”, dice a un attaccante italiano intervenuto in una diretta su Instagram: che sorpresa

Victor Osimhen pazzo di gioia per un inaspettato saluto in diretta. L’attaccante del Napoli è stato sorpreso su Instagram, quando durante una sua diretta è intervenuto un suo collega molto famoso. E’ accaduto mentre il giocatore azzurro si stava divertendo su Instagram facendo una diretta con l’attaccante del Villarreal e suo amico, Samuel Chukwueze. I due hanno parlato per diverso tempo, toccando numerosi argomenti.

A un certo punto entra tra i commenti il nome di Mario Balotelli, col suo inconfondibile nick “Mb45” interviene salutando Osimhen. La punta italiana saluta Victor e gli manda un in bocca al lupo con vari messaggi. Il calciatore stava seguendo la diretta dei colleghi e quando ha commentato ha scatenato la reazione del nigeriano del Napoli. Osimhen si è esaltato di felicità, perché onorato del saluto di Balotelli in diretta. “Come stai frate” scrive Balotelli che manda anche un cuore e un’altra frase: “Un grande abbraccio fratellì”.

Osimhen e Balotelli, che gioia durante la diretta social

Osimhen impazzisce di gioia, in modo molto tenere, da giovane ragazzo quale è. “Mario Balotelli! I love you bro! Sto bene, bene, bene. Grazie!”, risponde felice l’azzurro. La gioia di Osimhen deriva dalla grande ammirazione che lui ha per Balotelli. E sicuramente c’è anche un certo feeling perché i due spesso sono stati accostati per atteggiamenti in campo e un carattere non facile. Ma il vero spunto è il messaggio che Super Mario mandò a Victor dopo l’infortunio al volto del nigeriano.

Balotelli gli scrisse su Instagram e questo rese molto felice Osimhen. “Mi mandò un messaggio in posta per chiedermi se mi stavo riprendendo dall’infortunio al viso – ha raccontato a Chukwueze durante la diretta – questo mi è piaciuto sai, è stato incoraggiante. Apprezzo molto queste cose, non me lo sarei mai aspettato da lui. Lo seguivo su Instagram senza pensare che un giorno mi avrebbe seguito anche lui. E’ una persona che mi piace molto, un essere umano fantastico e straordinario”.