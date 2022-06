Deulofeu, c’è un problema che frena il suo acquisto: cosa sta accadendo

Momento decisivo del mercato per la società azzurra pronta a bloccare una delle trattative più interessanti degli ultimi anni.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si prepara ad una delle fasi più complicata del mercato estivo tra potenziali acquisti e cessioni che faranno di certo discutere piazza ed osservatori. Al centro di tutto però continuano a camminare, per cosi dire, specifiche trattative per calciatori che al momento sembrano veri e propri promessi sposi degli azzurri di Spalletti.

La trattativa tra il Napoli e l’Udinese per le prestazioni del folletto spagnolo Gerard Deulofeu ormai quasi a tutti gli effetti, cosi come anticipato, promesso sposo degli azzurri. Partenopei e friulani sarebbero d’accordo praticamente su tutto, almeno questa è la voce che circola negli ambienti del calciomercato. Al momento però un piccolo impedimento però potrebbe esserci comunque.

Deulofeu, 28 anni, dopo una stagione assolutamente esaltante con la maglia dell’Udinese in cui ha messo a segno ben 13 reti e fornito 5 assist ai suoi compagni di squadra. Una stagione assolutamente da incorniciare insomma, forse quella della definitiva consacrazione con la maglia bianconera dei friulani. A questo punto però il calciatore vuole di più e Napoli sarebbe la piazza ideale anche per soddisfare la sua ambizione di giocare in Champions League.

Napoli e Deulofeu, l’affare dovrebbe farsi: ecco i nodi da sciogliere in società

L’impedimento, almeno in questo momento, che di fatto non consente alla trattativa tra Napoli e Udinese per Daulofeu di chiudersi riguarda le posizioni di due calciatori del Napoli, in questo momento entrambi in uscita. I profili in questione nella quasi totalità dei casi lasceranno Napoli per provare nuove esperienze altrove. Questione di tempi insomma per sbloccare l’affare.

Politano e Ounas sarebbero i due calciatori che dovranno almeno numericamente e nella tempistica del mercato lasciare campo libero alla chiusura dell’affare Deulofeu. Lo spagnolo dovrebbe nelle intenzioni del tecnico sostituire addirittura Dries Mertens, andando di fatto ad agire alle spalle del bomber Osimhen. La posizione che di fatto quest’anno ha consacrato il calciatore spagnolo, ormai quasi ex bianconero sponda friulana. Il Napoli insomma attende per poter chiudere con tutta calma una trattativa che porterà un interessantissimo calciatore all’ombra del Vesuvio.