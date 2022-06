“Compra il Napoli”, lo sceicco a Capri fa sognare i tifosi

Lo sceicco Al Thani ha scelto l’isola del Golfo di Napoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia e fa sognare i tifosi

Lo sceicco arriva a Napoli (in vacanza) e fa sognare i tifosi. “Compra il Napoli”, la richiesta dei fans partenopei, che sognano un Napoli vincente e che non si limita ai soli piazzamenti. Un auspicio, una voce che gira. Un sogno: quello del ricco magnate che può comprare chi vuole e dare al pubblico quella adrenalina e speranza di vincere un titolo che manca da più di 30 anni. Lui è lo sceicco Tamin bin Hamad Al Thani: il suo nome è noto, perché spesso attraverso il suo account Twitter ha commentato le vicende degli azzurri.

Veri e propri post da tifosi, che da sempre hanno fatto sognare il popolo partenopeo. Un interesse verso la squadra azzurra che va esteso all’amore che Al Thani ha per l’Italia. Ci viene spesso, sia per lavoro con la partecipazione a meeting e convegni economici, sia in vacanza. Proprio come sta facendo in questi giorni: col suo yacht si è fermato per alcuni giorni a Capri. E’ con la sua famiglia e la meravigliosa barca è visibile da molti punti della zona. In tanti sperano che la sua presenza a due passi da Napoli (nodi, in questo caso) significhi qualcosa.

Lo sceicco compra il Napoli? Per ora è solo in vacanza…

Che magari lo sceicco voglia “sentire con mano”, sul posto, l’atmosfera e le sensazioni di vivere questa realtà. Ovviamente non ci sono i presupposti per parlare di trattative, o di un affare possibile. Però tutti sanno che De Laurentiis deve vendere il Napoli oppure il Bari entro la fine della stagione calcistica del 2024. Le leggi in materia sono cambiate e la multiproprietà ora è vietata. Carte alla mano, non si scappa: il Napoli oggi ha il 50% di possibilità di essere venduto.

Deciderà De Laurentiis e per ora nessuno sa cosa farà. Lo sceicco del Qatar adora il calcio e lo sport, ama Capri dove spesso gioca a tennis al Club di Capri. E’ socio e presenza molto costante. Ama giocare con i membri della sua famiglia, infatti è molto schifo e si dedica pochissimo alla vita mondana. Eppure chi lo incrocia non fa che chiedergli del Napoli. E pare che lui risponda sempre con un sorriso…