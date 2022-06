Napoli, trattativa con il Valencia: la rivelazione dell’agente

Arrivano nuove dichiarazioni sul presunto interessamento del nuovo Valencia di Gennaro Gattuso su un calciatore del Napoli di Spalletti.

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne e gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi e di Mathis Olivera dal Getafe, il calciomercato del Napoli sta vivendo una fase di ‘stallo’. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, stanno cercando di capire chi rimarrà tra le fila azzurre tra questi calciatori: David Ospina, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.

Sia il contratto del colombiano che del centravanti scadranno a fine mese, mentre quelli dell’ex Betis Siviglia e del difensore centrale scadranno l’anno prossimo. Se, infatti, Mertens ed Ospina potrebbero lasciare il Napoli a parametro zero, Fabian Ruiz ed il senegalese potrebbero restare in scadenza per un’altra stagione.

Ma ci sono anche altri giocatori che potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane ed uno di questi potrebbe essere Matteo Politano. L’ex Sassuolo ha fatto trapelare la volontà di vagliare eventuali proposte allettanti provenienti da altre squadre. Il club più interessato all’attaccante esterno è il nuovo Valencia di Gennaro Gattuso, il quale è sulle tracce anche di Diego Demme. Proprio l’agente del centrocampista tedesco si è soffermato sull’ipotesi di vedere il suo assistito giocare nel campionato iberico.

Napoli, l’agente di Demme Demme si sofferma sull’interessamento del Valencia di Gennaro Gattuso

Marco Busiello, per l’appunto procuratore di Diego Demme, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Footballnews24.it’: “Ancora non ci siamo incontrati con il Napoli per parlare del futuro, valuteremo tutte le situazioni quando parleremo con la società partenopea. Interessamento del Valencia? Non c’è stato nessun tipo di contatto con la squadra spagnola”.

Parole che, almeno per il momento, allontanano le indiscrezioni che vorrebbero Diego Demme come promesso sposo del Valencia. Il club spagnolo comunque per prendere il tedesco potrebbe sfruttare anche il grande rapporto tra il giocatore ed il tecnico calabrese. Il centrocampsita, di fatto, è arrivato a Napoli sotto la gestione di Gennaro Gattuso, spinto anche dal fatto che da bambino aveva come idolo proprio il campione del Mondo nel 2006 con l’Italia di Marcello Lippi.