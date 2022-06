Attento Napoli, la Juventus ti soffia un big: cosa sta accadendo

Il Napoli in questa delicata fase di mercato deve guardarsi bene da eventuali colpi, per cosi dire a tradimento.

Il mercato del Napoli appare in queste fasi, almeno per quel che riguarda la tipologia dei movimenti da concretizzare, abbastanza delineato. I sostituti di Insigne e Ghoulam sono arrivati, identificati in Kvaratskhelia e Olivera, il riscatto di Anguissa a centrocampo, la certezza, almeno per ora della permanenza di Victor Osimhen. Il Napoli insomma il proprio mercato.

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna conferma una incredibile voce di mercato che potrebbe concretizzarsi proprio sull’asse Torino Napoli. Qualcosa che per i tifosi significherebbe l’ennesimo tradimento, dopo l’ultimo di Gonzalo Higuain passato alla corte bianconera dopo le grandissime stagione con la maglia azzurra ed il record i gol della Serie A.

Nelle ultime settimane si era parlato di un incredibile interessamento da parte dei bianconeri di Andrea Agnelli per il centrale di difesa azzurro Kalidou Koulibaly, voci che hanno da subito stizzito i tifosi azzurri e non solo, tanto da necessitare di una sorta di smentita da parte del calciatore. Certe potenziali in calcio, purtroppo spesso prescindono dal calcio stesso.

La Juventus ci prova per Fabian Ruiz: le ultime

Alla Juve sono alla ricerca di un sostituto per Adrien Rabiot che alla fine della stagione dovrebbe lasciare Torino. La scelta del club sarebbe caduta, evidentemente dopo un serrato confronto tra società e tecnico su un profilo attualmente azzurro, centrocampista dal piede fatato che potrebbe fare le fortune di qualsiasi club del mondo. I tifosi sono già in allerta. Il nome del calciatore è Fabian Ruiz.

L’idea bianconera sarebbe quella di tentare di inserire una contropartita abbastanza allettante per arrivare al calciatore spagnolo del Napoli. Soluzione che dunque potrebbe risolvere la questione rinnovo per Ruiz, non intenzionato a confermare il suo impegno con il Napoli, anche se solo sulla carta per evitare di andare via in scadenza di contratto il prossimo anno. Si attendono evoluzioni insomma per una trattativa che potrebbe nel vero senso della parola rimescolare tutto e portare a non poche polemiche sotto il Vesuvio.