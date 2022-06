Caos Napoli, il club è furioso con Giuntoli: cosa è successo

Il Napoli sta cercando nuovi giocatori per la prossima stagione, ma una società si è arrabbiata con Cristiano Giuntoli.

Dopo gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia per circa 10 milioni dalla Dinamo Batumi e di Mathias Olivera dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus, il mercato in entrata del Napoli sta vivendo una fase di stallo. A ‘bloccare’ eventuali nuovi acquisti da parte di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono i futuri incerti di Ospina, Mertens, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Demme e Matteo Politano.

In attesa di conoscere qualcosa in più sul destino di questi calciatori, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e sta vagliando vari nomi che potrebbero vestire la maglia azzurra nelle prossime settimane. Il primissimo obiettivo è sicuramente quello di Gerard Deulofeu dell’Udinese di Pozzo, ma la trattativa per lo spagnolo si sta un po’ arenando.

Le due società, di fatto, non riescono a limare la distanza tra domanda ed offerta che girerebbe intorno ai 6 milioni di euro. L’inserimento di Gaetano o Zerbin potrebbe sbloccare la trattativa per Deulofeu, tuttavia il Napoli non sarebbe del tutto convinto di cedere uno di questi giocatori. Giuntoli, intanto, sta seguendo anche un altro obiettivo di mercato, scatenando la ‘furia’ di un club.

Napoli, il Cagliari è arrabbiato con Cristiano Giuntoli per Nandez: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, il Napoli sta seguendo Nandez del Cagliari che, però, si sarebbe irritato nei confronti dell’offerta al ribasso per il suo giocatore da parte di Cristiano Giuntoli. L’eventuale arrivo del giocatore uruguaiano si concretizzerà solo in caso di una cessione di Diego Demme.

Il tedesco, infatti, è sul mercato, vista anche la poca fiducia di Luciano Spalletti. Sul centrocampista bisogna registrare il forte interesse del nuovo Valencia di Gennaro Gattuso, che rivorrebbe a sua disposizione il giocatore. Anche Marco Busiello, agente di Demme, ha parlato dell’ipotesi ‘Valencia’ ai microfoni di ‘Calciomercato.it’. “E’ presto, ma non c’è stato nessun tipo di contatto. Queste indiscrezioni di mercato sono più suggestioni dovute alla stima da parte di Gattuso”.