Mertens, altra “avversaria” per il Napoli: nuova proposta per l’attaccante

Continua a tenere banco nel Napoli la situazione contrattuale di Dries Mertens. Proprio sul belga bisogna registrare una nuova pretendente.

Sono arrivati finalmente i giorni decisivi per conoscere il futuro di Dries Mertens. Questa settimana, infatti, scadrà il contratto del belga con il club partenopeo e molto probabilmente si metterà la parola fine, in un verso o nell’altro, a queste continue indiscrezioni mercato che ruotano intorno al futuro del centravanti azzurro.

La permanenza di Dries Mertens è sempre più incerta, anche se sembra che ci sia stata una piccola apertura verso il rinnovo del contratto. La svolta potrebbe essere arrivata con alcune dichiarazioni del calciatore rilasciate qualche giorno fa dopo la gara tra il suo Belgio e la Polonia di Zielinski: “Non so dove giocherò, a breve lo saprò sicuramente. Ovviamente, spero di restare al Napoli ma non mi è ancora arrivata nessuna offerta e non posso dire altro”.

Queste parole hanno sicuramente aperto uno spiraglio per vedere ancora Mertens con la maglia del Napoli, tantoché c’è stato anche il conseguente rallentamento della trattativa per portare Gerard Deulofeu in maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis, infatti, starebbe aspettando l’evolversi della situazione che riguarda il giocatore belga prima di chiudere per l’ex Barcellona e Milan. Per Mertens, intanto, c’è una nuova pretendente.

Napoli, per Mertens c’è un’offerta anche da Bali: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, al calciatore belga è pervenuta anche una proposta da Bali, sicuramente bellissima destinazione per le vacanze ma non per un calciatore come Mertens che ha come obiettivo, considerando soprattutto i prossimi Mondiali, quello di giocare ancora in un campionato competitivo.

Bisogna sempre ricordare gli interessamenti dell’Anversa e del nuovo Valencia di Gennaro Gattuso, anche se la priorità del centravanti è ancora quella di continuare a giocare con la squadra guidata da Luciano Spalletti. La sua permanenza a Napoli è meno impossibile, ma certamente a cifre inferiori rispetto alle sue iniziali richieste: 2,4 milioni di euro più bonus, più anche un bonus alla firma di 1,6 milioni di euro.