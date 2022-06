La Salernitana aiuta il Napoli per Deulofeu: la mossa del club

La trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Deulofeu è in fase di stallo, ma una mano al team partenopeo potrebbe arrivare dalla Salernitana.

Dopo gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro e di Mathias Olivera dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus, il prossimo acquisto del Napoli sembrava essere quello di Gerard Deulofeu dall’Udinese ma la trattativa sta vivendo da qualche giorno una fase di stallo.

Tutto faceva pensare all’ormai annuncio dell’ingaggio dell’ex Barcellona e Milan, tuttavia sono sorte varie complicazioni tra i due club. Molte indiscrezioni di mercato, infatti, riportavano un’intesa raggiunta tra le due società sulla base dei 18 milioni di euro (comprensivi di bonus), ma la distanza economica, molto proabilmente, tra Napoli e Udinese è più rilevante di quello che era emerso nelle scorse settimane.

A fermare momentaneamente la trattativa sarebbe stato lo stesso Aurelio De Laurentiis, visto che deve anche effettuare qualche cessione in quella zona di campo prima di prelevare Deulofeu dall’Udinese a titolo denifitivo. Il Napoli, di fatto, sta lavorando a due possibili addii tra i giocatori di Luciano Spalletti: il primo riguarda Matteo Politano, seguito dal nuovo Valencia di Gennaro Gattuso, mentre l’altro ha come protagonista la Salernitana del presidente Danilo Iervolino.

Napoli-Deulofeu, la Salernitana del patron Iervolino può aiutare gli azzurri con l’acquisto di Ounas: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti il club granata è fortemente interessato ad Adam Ounas. La Salernitana potrebbe quindi inserirsi nella corsa all’algerino, considerando che è tra i primissimi obiettivi anche del Monza neopromosso di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani.

Il Napoli spera di vendere Ounas in questa sessione di mercato sia per liberare lo spazio per Gerard Deulofeu che per evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. L’algerino, infatti, ha rifiutato l’offerta del rinnovo del contratto (scadenza 2023) fattagli dal club partenopeo, visto che ha tutta l’intenzione di voler decidere lui dove andrà una volta terminata la prossima stagione.