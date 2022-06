Sicuri che Lozano resti a Napoli? Brutte notizie dal Messico

Dopo Dries Mertens e Matteo Politano, anche per Hirving Lozano ci sono delle indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano dal Napoli.

Nel Napoli continuano a circolare indiscrezioni mercato che riguardano calciatori della zona offensiva che sono in uscita. Dopo Dries Mertens e Matteo Politano, questa volta è il turno di Hirving Lozano. Il messicano, fino ad ora, era stato escluso da possibili voci che riguardavano il suo futuro, ma nelle ultime ore anche la sua presenza in maglia azzurra è stata messa in dubbio.

In queste settimane c’erano stati pochissimi rumors intorno a Lozano, anche perché sembrava che il messicano avesse poco mercato dopo la stagione deludente di quest’anno. L’ex PSV, infatti, ha giocato 37 partite con 6 gol e 6 assist all’attivo, ma certamente non ha brillato in queste gare. A discolpa del giocatore bisogna sicuramente ricordare sia l’infortunio all’occhio subito l’estate scorsa con la sua Nazionele ed altri problemi fisici, tra cui il Covid, che sicuramente non gli hanno permesso di giocare al meglio delle sue possibilità sia tecniche che fisiche.

Luciano Spalletti, nonostante la non ottimale condizione, ha puntato forte sul calciatore nelle ultime gare di campionato, tantoché Matteo Politano ha affermato di sentire più la fiducia del tecnico toscano. Hirving Lozano, quindi, sembrava essere un punto fermo da cui partire l’anno prossimo, ma dal Messico non sono tanto convinti di questo.

Napoli, anche Lozano può andare via: c’è una squadra di Premier sul giocatore messicano

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Deportrece’, infatti, il Napoli non ritiene incedibile l’attaccante esterno, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta congrua. Tra le squadre interessate a Lozano bisogna sicuramente inserire l’Arsenal di Mikel Arteta, che sta vagliando la possibilità di presentare ad Aurelio De Laurentiis una prima offerta.

Non è la prima volta che l’Arsenal viene accostato ad un giocatore del Napoli in questa sessione di mercato, visto che il club inglese è sulle tracce di Victor Osimhen. Quello che è certo è che c’è ancora molta incertezza sul reparto offensivo partenopeo dell’anno prossimo, considerando anche la trattativa in stand-by per portare in maglia azzurra Gerard Deulofeu dall’Udinese.