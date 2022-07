Il Napoli comincerà sabato il proprio ritiro. Intanto, ci sono state alcune dichiarazioni da parte del georgianoKhvicha Kvaratskhelia.

Dopo un mese e mezzo contraddistinto da tantissime indiscrezioni mercato, il Napoli di Luciano Spalletti è tempo di cominciare la nuova stagione. Il team partenopeo, infatti, sabato comincerà il proprio ritiro in programma a Dimaro-Folgarida dal 9 al al 19 luglio. In Trentino, almeno per il momento, ci dovrebbero essere solo due volti nuovi, ovvero quello di Khvicha Kvaratskhelia e di Mathias Olivera.

Il primo è stato preso dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro, mentre il terzino uruguaiano è stato prelevato dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus. Oltre a Kvaratskhelia e Mathias Olivera, Luciano Spalletti avrà a disposizione anche alcuni giovani che l’anno scorso hanno giocato in prestito in altre squadre, soprattutto di Serie B. Chi sarà principalmente sotto la lente d’ingrandimento del tecnico toscano sono Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin

Gli ex della Primavera del Napoli a giugno sono stati anche convocati da Roberto Mancini, con Zerbin che è riuscito persino ad esordire con l’Italia, e nei prossimi dieci giorni potranno giocarsi le proprie possibilità di convincere Luciano Spalletti a farli restare l’anno prossimo in maglia azzurra. Ma la vera curiosità di tutto l’ambiente partenopeo è sicuramente rivolta nei confronti del georgiano Kvaratskhelia, il quale con alcune dichiarazioni ha fatto letteralmente impazzire i suoi nuovi tifosi.

Kvaratskhelia fa impazzire i tifosi partenopei: “Sto andando a Napoli con grandi emozioni”

Il nuovo acquisto di Aurelio De Laurentiis, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni prima di lasciare Tbilisi per volare alla volta dell’Italia: “Sto andando a Napoli con grandi emozioni. Mettermi alla prova? Cercherò di farlo. Kaladze mi ha riferito che la Serie A è un campionato molto buono e che la gente mi sta aspettando”.

Queste parole di Khvicha Kvaratskhelia hanno sicuramente fatto aumentare ancora di più la curiosità intorno a lui. Era da tempo a Napoli che nei confronti di un nuovo acquisto del club partenopeo non serpeggiava tale entusiasmo, fomentato dai goal e dagli assist realizzati dall’attaccante con la sua Georgia nel corso delle ultime gare di Nations League dello scorso giugno.

Napoli, anche Luciano Spalletti promuove l’acquisto di Kvaratskhelia: “Ha sempre delle soluzioni geniali”

Lo stesso Luciano Spalletti ha una gran voglia di allenare l’ex Rubin Kazan, considerando anche le sue dichiarazioni di qualche settimana fa: “Kvaratskhelia? E’ un giocatore forte sia fisicamente che tecnicamente. Ha un ottimo spunto e riesce a trovare spesso delle soluzioni geniali. E’ uno di quei calciatori che ogni allenatore vorrebbe sempre avere a propria disposizione”.