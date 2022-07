Non solo Deulofeu: il Napoli ha messo gli occhi su un altro talento dell’Udinese

Il Napoli sta trattando da tempo con l’Udinese per Gerard Deulofeu, ma è interessato anche ad un altro giocatore bianconero.

Il Napoli è impegnato nel ritiro di Dimaro, che terminerà il prossimo 19 luglio, per preparare al meglio la prossima stagione. Il team guidato da Luciano Spalletti si sta pian pian completando, visto che si stanno aggregando i vari giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali nei match dello scorso giugno. Il mercato partenopeo, intanto, sta continuando e tra i nomi più accostati in entrata c’è ancora quello di Gerard Deulofeu.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, sono ancora sulle tracce del calciatore spagnolo che ha disputato un’ottima annata con l’Udinese: 13 gol e 5 assist in 35 gare stagionali. Lo spagnolo, qualche settimana fa, sembrava prossimo a diventare un calciatore del Napoli, ma poi la trattativa si è arenata. Le due società stavano trattando sulla base di 18 milioni di euro, tuttavia la società campana deve capire chi andrà via prima di prendere un nuovo giocatore.

La strategia del Napoli, infatti, è ben chiara: ad ogni uscita corrisponde un’entrata. Kvaratskhelia e Mathias Olivera, di fatto, hanno sostituito in rosa Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam. Per vedere Deulofeu in maglia azzurra, quindi, bisognerà attendere qualche cessione, come quelle di Adam Ounas e Matteo Politano, o il confermato addio di Dries Mertens. Ad Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, intanto, tra i giocatori dell’Udinese non piace solo l’ex Milan ed ex Barcellona.

De Laurentiis vuole strappare un’opzione per Simone Pafundi: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del portale ‘Udineseblog’, infatti, il Napoli è sulle tracce anche di Simone Pafundi. Il giovanissimo calciatore, classe 2006, piace tantissimo sia a Luciano Spalletti che a Cristiano Giuntoli, tantoché Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto all’Udinese di ottenere un’opzione sul giocatore. Ma anche il club friulano sta cercando di prendere un giovane calciatore azzurro.

L’Udinese, infatti, sempre come scritto dal sito, avrebbe chiesto Gianluca Gaetano al Napoli per sbloccare la trattativa per Gerard Deulofeu. Ad Andrea Sottil, nuovo tecnico della squadra bianconera, piace tantissimo il centrocampista partenopeo, il quale è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A della Cremonese con ben 7 gol e 5 assist in 35 gare con la maglia grigiorossa.

Napoli su Pafundi, i numeri del giovanissimo trequartista

Simone Pafundi, intanto, non è seguito solo dal Napoli, ma anche dai maggiori top club europei. Sul giovanissimo trequartista, infatti, bisogna registrare l’interesse di squadra come il Chelsea, il Barcellona di Xavi ed il Manchester City di Guardiola. I numeri del calciatore sono già importanti, visto che quest’anno con la Primavera dell’Udinese ha segnato 6 gol e fornito ben 7 assist vincenti in gare, tantoché ha anche esordito in Serie A nell’ultima giornata di campionato contro la Salernitana.