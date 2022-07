Napoli, che colpo in difesa: può essere annunciato oggi!

Dopo l’addio di Kalidou Koulibaly, per il Napoli potrebbe arrivare una bellissima notizia di mercato già nella giornata di oggi.

Sono circa due giorni ormai che nel Napoli è scoppiata la ‘bomba Koulibaly’. Il senegalese ormai si può considerare un ex azzurro, considerando che si attende solo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Chelsea. Il calciatore è volato a Londra per chiudere gli ultimi dettagli e per sostenere le visite mediche di rito con il club inglese. I ‘Blues’ verseranno nelle casse economiche di De Laurentiis circa 40 milioni di euro, mentre al calciatore andranno circa 10 milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni.

Dopo la chiusura della trattativa tra Kalidou Koulibaly ed il Chelsea di Tuchel, il Napoli si è messo all’opera per cercare un sostituto che possa far rimpiangere il meno possibile il centrale. Tale missione per Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sarà certamente molto dura da attuare, visto che il senegalese è tra i difensori più forti al mondo, ma il club partenopeo ha l’obbligo di provarci.

In queste ore si sono fatti vari nomi che potrebbero arrivare in maglia azzurra al posto di Kalidou Koulibaly: da quello di Francesco Acerbi, passando per Kim del Fenerbahce, a Baily del Manchester United e al giovane Viti dell’Empoli. Il Napoli deve far presto a trovare un nuovo difensore centrale, anche perché il campionato comincerà tra un mese. Infatti, proprio su uno di questi obiettivi ci sono delle importanti novità di mercato.

Napoli, il Fenerbahce può annunciare già in giornata l’addio di Kim

Secondo quanto riportato dal media turco ‘Sabah Spor’, il Fenerbahce potrebbe annunciare già in giornata l’addio di Kim. Il calciatore sudcoreano, infatti, ha saltato l’allenamento di ieri, dando così un segnale chiarissimo dell’ormai rottura con il suo proprio club. Ma questo non vuol dire che il difensore sia già del Napoli, perché sul giocatore bisogna registrare il forte interessamento del Rennes.

Il club francese si è mosso per primo per cercare di prendere Kim che, però, preferirebbe giocare con la maglia del Napoli. Il sudcoreano potrebbe arrivare in maglia azzurra per circa 20 milioni di euro, ovvero la cifra della clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto con il Fenerbahce. Cristiano Giuntoli, che sta seguendo il calciatore dallo scorso inverno, è a lavoro per cerca di abbassare le pretese dei dirigenti turchi. La società partenopea, intanto, si sta muovendo anche su altri profili.

Il Napoli sta seguendo anche altri difensori centrali: i dettagli

Il primo obiettivo del Napoli per sostituire Koulibaly è sicuramente Kim, ma Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato in caso di un mancato accordo con il Fenerbahce. Il club partenopeo, infatti, è sulle tracce anche di Francesco Acerbi della Lazio. Al giocatore stuzzica l’idea di approdare in maglia azzurra, ma Luciano Spalletti, almeno come riportato dal ‘Corriere della Sera’, preferirebbe o il calciatore sudcoreano o Cissé dell‘Olympiakos.