Il Napoli punta tutto su Dybala! Un dettaglio favorisce gli azzurri

Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, i tifosi del Napoli sperano che De Laurentiis e Giuntoli prendino Paulo Dybala.

Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, i tifosi del Napoli hanno il forte timore che l’anno prossimo la squadra di Luciano Spalletti, visti anche gli addii di Lorenzo Insigne e David Ospina e quello probabile di Dries Mertens, non riesca a riconfermarsi tra le prime quattro posizioni. L’unico colpo che potrebbe risollevare gli animi della piazza partenopea è sicuramente quello che riguarda Paulo Dybala.

L’interessamento da parte del Napoli per l’argentino, nonostante le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, è stato confermato da varie fonti. Il club partenopeo, infatti, si è iscritto alla lista delle squadre che sono in corsa per ingaggiare le prestazioni della ‘Joya’, svincolatosi dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Sembrava che l’Inter, almeno inizialmente, fosse vicina a chiudere l’operazione, ma poi sia l’arrivo di Romelu Lukaku che le mancate cessioni di alcuni calciatori hanno fatto arenare la trattativa.

Proprio di questa fase di stallo tra l’Inter e Dybala ne potrebbero approfittare sia il Napoli che la Roma di José Mourinho. Anche i capitolini, infatti, stanno cercando di prendere l’argentino, tuttavia devono cedere Nicolò Zaniolo, tra i primissimi obiettivi della Juventus, prima di sferrare l’attacco alla ‘Joya’. Il club partenopeo, intanto, ha dalla sua un ‘piccolo dettaglio’ che potrebbe sbloccare l’operazione.

Napoli-Dybala, Giuntoli conosce bene l’agente dell’argentino: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Cristiano Giuntoli conosce molto bene Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, e questo potrebbe portare ad una corsia preferenziale per il Napoli nell’asta per prendere il calciatore argentino. Il team campano ha anche presentato la prima offerta per cercare di convincere l’ex Palermo, ovvero ben 5 milioni di euro a stagione più 1 di bonus.

Il nodo diritti d’immagine, invece, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, non dovrebbero rappresentare un ostacolo, considerando che Dybala ha come sponsor tecnico l’Adidas ed il Napoli ha un accordo da tempo che regola i diritti di altri calciatori con questo marchio. L’arrivo dell’argentino sicuramente infiammerebbe l’animo dei tifosi partenopei, tuttavia De Laurentiis e Giuntoli sono impegnati anche per prendere il difensore che andrà a sostituire Kalidou Koulibaly nella rosa guidata da Luciano Spalletti.

Napoli, Kim è il primo obiettivo per il dopo Koulibaly

Il Napoli, infatti, è all’opera per cercare di prendere il prima possibile un centrale. Il primo obiettivo è sicuramente Kim del Fenerbahce. Anche il Rennes sta seguendo il difensore che, però, preferirebbe trasferirsi nel club partenopeo. Giuntoli sta cercando di abbassare le pretese del team turco, il quale vuole i 20 milioni di euro della clausola rescissoria. Gli azzurri stanno trattando anche Francesco Acerbi con la Lazio, ma la priorità, con il beneplacito di Luciano Spalletti, resta il calciatore coreano.