Mertens si prepara per Castel di Sangro? La moglie Kat rompe il silenzio

Il Napoli è vicino all’accordo con Dries Mertens? Due indizi fanno ben sperare i tifosi. E la moglie Kat rompe il silenzio sui social.

Il direttore sportivo Giuntoli è stato chiaro. La trattativa per il rinnovo di Dries Mertens è tutta in mano ad Aurelio De Laurentiis. E’ il presidente che ha un rapporto speciale con il calciatore, ed è con lui che si negozia il prolungamento del contratto.

Dopo qualche frecciatina, smentite e tanti rumors, la moglie di Dries Mertens esce allo scoperto e mostra il suo compagno che finalmente si allena su un campo di calcio attraverso un video pubblicato su Instagram (prontamente rimosso dopo 10 minuti). Infatti, l’attaccante belga non è ancora rientrato dalle vacanze e dopo settimane di svago è l’ora di riprendere la forma ideale prima di iniziare una nuova stagione. Che sia con il Napoli o con un’altra società.

Intanto, Mertens scalpita, si allena, corre e insegue il club azzurro. Sarà pronto per Castel di Sangro? Restano vive le speranze di un annuncio a sorpresa del patron. E c’è un particolare che fa ben sperare.

Mertens si allena e il Napoli…dà un altro addio

Nell’ultimo giorno di ritiro a Dimaro, mentre gli azzurri scendono in campo per una sgambata davanti ai propri tifosi, Dries Mertens ha una spettatrice d’eccezione a bordocampo. Sotto 29 gradi, il belga si allena a torso nudo aspettando la chiamata del Napoli: l’unica squadra con la quale vuole condividere la prossima stagione.

Kat Kerkhofs, la compagna dell’attaccante, si allena a bordocampo, vista “Ciro”, e sottolinea attraverso le proprie storie di Instagram di aver mangiato troppo in questo periodo. Era l’ora di riprendere tappetino, pesi e scarpe da ginnastica.

Intanto, dal Napoli tutto tace. La trattativa non è ancora chiusa del tutto, né in positivo tantomeno in negativo. De Laurentiis e Mertens sono in contatto e Giuntoli non ha voluto svelare nulla dell’operazione rinnovo. Questo fa ben sperare ai tifosi, soprattutto a seguito del video pubblicato dal club attraverso i social dedicato interamente a David Ospina. Infatti, il Napoli ha salutato e ringraziato il portiere colombiano che per quattro anni ha difeso la porta azzurra. Spalletti avrebbe voluto ancora un altro anno l’arquero sudamericano, ma Ospina ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita più allettante.

E così, dopo Ghoulam, Koulibaly, arrivano i saluti anche all’ex estremo difensore della rosa. Nessun video, invece, per il miglior marcatore della storia del Napoli. Che sia di buon auspicio in vista del ritiro a Castel di Sangro?