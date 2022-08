Verona-Napoli, rebus Meret: si apre un nuovo scenario

Chi difenderà i pali del Napoli per la sfida contro l’Hellas Verona? Nuovo rebus Meret, si apre un altro scenario per il portiere azzurro.

Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova stagione azzurra. Spalletti comincerà il suo secondo anno al Napoli al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Un avvio non semplice, contro un avversario ostico e appena ferito dall’eliminazione in Coppa Italia per merito del Bari. E Aurelio De Laurentiis vorrebbe bissare il successo del figlio.

C’è grande attesa per la prima di campionato, soprattutto per vedere all’opera i nuovi acquisti azzurri. Oltretutto, nelle prossime ore potrebbero essere annunciati Raspadori e Simeone, già in buone condizioni poiché si sono regolarmente allenati tutta l’estate con i rispettivi club. E i tifosi sognano di vederli già in azzurro per il 15 agosto.

Tra le novità di formazione, bisognerà risolvere il rebus tra i pali. Sirigu ha già effettuato le visite mediche, ma Meret resta ancora il primo portiere del Napoli. Nel frattempo, una trattativa è saltata e il Napoli è nuovamente coinvolto in un’operazione: si apre un nuovo scenario per l’ex estremo difensore della SPAL.

Napoli, il rebus portiere non è ancora sciolto

E’ stata un’estate lunghissima per Meret. Il portiere del Napoli è stato criticato dalla tifoseria partenopea, soprattutto per le prestazioni in amichevole non all’altezza delle aspettative. Spalletti, a sua volta, ha richiesto a gran voce un altro portiere: ne vuole due di livello per tutto l’anno.

Alex non si sente al sicuro e non vuole rischiare di fare il secondo per l’ennesima stagione consecutiva. Il classe 1997 ha aperto alla possibilità di essere ceduto, nonostante con il Napoli ci sia una bozza pronta per il rinnovo del contratto. La firma potrebbe avvenire ugualmente a seguito di una cessione in prestito, in modo tale che Meret possa ritornare alla base dopo una stagione.

Solo qualche giorno fa sembrava fatta per la partenza del Campione d’Europa: lo Spezia l’ha cercato con insistenza. Tuttavia, il club ligure ha poi preferito stringere per Dragowski, ma nelle ultime ore la trattativa sembra essere saltata: Meret torna di moda.

Lo Spezia torna su Meret: il motivo

Il portiere polacco si è indispettito per l’atteggiamento assunto dalla Fiorentina a causa di una mensilità che non vorrebbe perdere. Per tale ragione, l’operazione Dragowski allo Spezia sta vivendo una fase di stallo secondo quanto riportato da Sky Sport. La società bianconera sarebbe tornata sui suoi passi e avrebbe nuovamente riallacciato i contatti con il Napoli per Alex Meret.

Il giocatore potrebbe lasciare l’azzurro nelle prossime ore e a Verona Spalletti potrebbe lanciare subito Salvatore Sirigu. Non è escluso che il pacchetto portieri del Napoli possa restare proprio quello attuale, con Meret e Sirigu a giocarsi il posto nell’arco di tutta la stagione. E a Verona, a quel punto, giocherà l’estremo difensore friulano. Insomma, a pochissimi giorni dall’esordio.