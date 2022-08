Verona-Napoli, la reazione di De Laurentiis: il messaggio per Spalletti

Verona-Napoli senza storia: gli azzurri conquistano i primi tre punti in stagione, De Laurentiis euforico scrive a Spalletti.

Il Napoli espugna il Bentegodi conquistando i primi tre punti stagionali, con una netta vittoria per 5-2 sul Verona. Entusiasmo alle stelle per i tifosi giunti allo stadio nel settore ospiti, protagonisti per tutta la gara con cori d’accompagnamento per la squadra di Spalletti.

Gli azzurri sono andati sotto di un gol, ma hanno reagito e hanno chiuso il primo tempo in vantaggio. Alla ripresa, dopo la rete di Henry, si è vista un’altra reazione importante, grazie all’ottima giocata di Kvaratskhelia per Zielinski. Quella rete del polacco ha dato il via ad una goleada, che poteva essere più consistente se Zerbin non avesse sbagliato a porta vuota. Spalletti può dirsi soddisfatto, per i tre punti e per l’atteggiamento dei suoi. E proprio l’allenatore toscano è stato il destinatario del messaggio che il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto condividere su Twitter.

Verona-Napoli, anche De Laurentiis gioisce su Twitter: “Bravo Spalletti!”

Il Napoli comincia la stagione nel miglior modo possibile, vincendo 5-2 a Verona. Al termine della partita, De Laurentiis ha espresso tutta la sua contentezza sui social, come suo solito: “Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!“.

Sono stati mesi difficili per la dirigenza partenopea, beccata dalla tifoseria per tutta l’estate. Il mercato, la politica della società, la comunicazione e la gestione di alcuni casi importanti. Tanti fattori che hanno alimentato la rabbia dei supporter, che ha origine dalla debacle del finale di stagione dello scorso anno. Esser scesi dal treno per lo Scudetto così presto è una ferita ancora aperta.

Dunque, la prestazione del club è stata convincente, e De Laurentiis si è congratulato con la squadra e con lo staff tecnico. La strada è ancora lunga e alcuni nuovi acquisti devono integrarsi meglio al gioco di Spalletti. Era importante rompere il ghiaccio nel modo migliore, ma non mancheranno altri nuovi colpi che miglioreranno la rosa.

Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 15, 2022

Spalletti risponde a De Laurentiis

Nel corso dell’intervista ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha avuto modo di commentare il tweet del presidente del Napoli e rigira i complimenti alla squadra: “Bravissimi i calciatori – afferma con tono sicuro il mister – Sono loro che preparano le partite durante la settimana. Come ho detto in conferenza stampa, ho visto i ragazzi vogliosi di far bene. Il merito è sempre dei calciatori, sempre“.