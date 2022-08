Napoli-Monza, 33 anni dalla pazza estate di Maradona: il curioso precedente

Sono passati 22 anni dall’ultimo incontro Napoli-Monza, ma 33 da quella pazza estate di Maradona: i precedenti della sfida.

Per la prima volta nella storia, il Monza è in Serie A. L’impresa è riuscita a Silvio Berlusconi, presidente del club lombardo, grazie all’ottimo lavoro sul mercato firmato da Adriano Galliani. L’obiettivo dei biancorossi è il decimo posto. Un obiettivo ambizioso, ma in effetti i colpi messi a segno quest’estate fanno ben sperare ai tifosi lombardi.

E così, per la prima volta al Diego Armando Maradona, Napoli e Monza si daranno battaglia per un incontro di Serie A. Le due squadre si sono affrontante 12 volte. Non tantissime. E il bilancio è nettamente a favore degli azzurri, che hanno strappato cinque vittorie e cinque pareggi. Per il Monza solo due successi in Serie B.

Ci sono un paio di episodi particolari che i napoletani ricordano sulla sfida contro i brianzoli e uno rimanda chiaramente alla sfida di Coppa Italia dell’estate del 1989, quella che poi portò al secondo Scudetto del Napoli. Che sia di buon auspicio?

Napoli-Monza, Giuliani show senza Maradona

33 anni fa il Napoli affrontava nel primo turno di Coppa Italia il Monza di Frosio. Sulla panchina degli azzurri c’era chiaramente Bigon, che dovette fare a meno degli stranieri, compreso Diego Armando Maradona, coinvolto dalle numerosi voci di mercato che lo vedevano vicinissimo al Marsiglia. Il Pibe de Oro era in procinto di lasciare Napoli, ma Ferlaino si impuntò. E sappiamo tutti come andò a finire.

Dunque, il 23 agosto del 1989 a Castellammare di Stabia andò in scena il primo turno di Coppa Italia. Esordio stagionale per il Napoli di Bigon. Debutto ufficiale per Gianfranco Zola con la divisa azzurra. E diede subito spettacolo, in un pomeriggio complicato per la squadra. Il Monza passò incredibilmente in vantaggio dopo un pasticcio firmato Giuliani-Baroni. I due si fecero strappare il pallone dai piedi dal limite dell’area e Cappellini punì il portiere azzurro. Servì un sontuoso stacco di testa di Carnevale a pochi minuti dal termine del match, su delizioso traversone di Ferrara. Il pareggio prolungò la sfida ai rigori. Servirono 22 rigori per decidere la sfida. Sbagliarono Zola e Corradini per il Napoli, De Patre, Fontanini e il portiere Pinato per il Monza. Quest’ultimo calciò davvero male con il mancino. Non fallì subito dopo Giuliani, che spiazzò il suo collega e portò gli azzurri al secondo turno di Coppa Italia con estrema fatica.

Giornali e media raccontano che l’umore sugli spalti non era dei migliori, ma nessun tifoso invocò Maradona nei momenti di difficoltà contro il Monza, nonostante la squadra non fosse all’altezza delle aspettative. Quella fu un’estate davvero pazza per Diego, che poi risolse i dissidi con la dirigenza e conquistò il suo secondo Scudetto con il Napoli.

I precedenti tra Napoli e Monza

Le due formazioni si incontreranno per la prima volta nella storia in Serie A domenica 21 agosto al Maradona. In precedenza, Napoli e Monza hanno sempre disputato match di Serie B o di Coppa Italia. L’ultimo confronto risale al 2000, quando al San Paolo gli azzurri di mister Novellino non andarono oltre il 2-2. La partita fu caratterizzata da un’incredibile rete di Mazzeo, che direttamente da centrocampo sorprese il portiere Bandieri, poco dopo la rete del vantaggio siglata da Bellucci. Nella stessa stagione, alla seconda giornata di campionato, i partenopei pareggiarono 0-0 in casa del Monza.

Tra i precedenti da ricordare, figura anche il netto cinque a zero rifilato ai brianzoli nel settembre del 1964, in Serie B. Cané siglò una tripletta, Fanello e Juliano completarono il quadro.

Di seguito i precedenti tra Napoli e Monza:

Serie B 61-62 – Napoli-Monza 0-0

Serie B 61-62 – Monza-Napoli 0-1

Serie B 63-64 – Monza-Napoli 1-1

Serie B 63-64 – Napoli-Monza 1-2

Serie B 64-65 – Napoli-Monza 5-0

Serie B 64-65 – Monza-Napoli 1-1

Coppa Italia 89-90 – Napoli-Monza 10-9 (DCR)

Coppa Italia 96-97 – Monza-Napoli 0-1

Serie B 98-99 – Monza-Napoli 0-1

Serie B 98-99 – Napoli-Monza 1-2

Serie B 99-00 – Monza-Napoli 0-0

Serie B 99-00 – Napoli-Monza 2-2