Napoli quota 100: regalo inaspettato della Snai ai tifosi. La combinazione è ghiotta

Le quote per lo scudetto riservano una particolare sorpresa per i tifosi del Napoli. La combinazione tricolore e Osimhen capocannoniere stupisce

Il mercato del Napoli ha vissuto un’improvvisa accelerata che ha riportato l’entusiasmo nei tifosi azzurri. Già la vittoria contro il Verona aveva dato un grossa spinta all’ottimismo. La goleada (5-2 in trasferta) ha fatto vedere un Napoli pericoloso e incisivo, nonostante qualche incertezza difensiva. Tuttavia questa è stata l’estate delle grandi partenze e dell’inevitabile rivoluzione: addio a Mertens, Ospina, Insigne e Koulibaly (senza contare Ghoulam, Petagna e Malcuit) e l’arrivo di giocatori nuovi pronti ad aprire un nuovo ciclo. Sono state le ultime mosse a riaccendere la passione dei supporters azzurri. In un solo giorno il Napoli ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Giovanni Simeone, e in più ha fatto svolgere le visite mediche a l’attaccante Raspadori e al centrocampista Ndombele.

Tre colpi in una volta, come non si vedeva da tempo. “Pokerissimo” al Bentegodi e svolta sul mercato: seppur con cautela, il sogno scudetto comincia piano piano a fare capolino nel cuore dei tifosi. Presto sicuramente, ma la sensazione è che la società abbia effettivamente aperto un nuovo corso. A Napoli sono arrivati calciatori giovani e pieni di entusiasmo, con un monte ingaggio abbassato (e anche l’età media della rosa) e soprattutto con l’inserimento nel gruppo di facce nuove e vogliose di fare bene. Ecco perché non è così impossibile sognare, anche perché il Napoli ha sicuramente ceduto, ma ha anche confermato giocatori importanti.

La Snai quota Napoli campione e Osimhen capocannoniere con una quota molto interessante

Tra questi c’è sicuramente Victor Osimhen: lui l’attaccante principale della squadra, tra i più importanti del campionato e sicuramente candidato al titolo di capocannoniere. Se gli infortuni lo lasceranno in pace potrebbe competere davvero con Lukaku, Vlahovic, Immobile e le altre stelle della Serie A. E infatti potrebbe proprio valere la pena scommettere su una combinazione spettacolare per i tifosi azzurri. Scudetto al Napoli e Osimhen capocannoniere. Non è una combinazione così impossibile, e Snai ha proposto una quota a dir poco interessante: il totale complessivo per questa scommessa è di 100. Una quota che consentirebbe, quindi, di vincere una somma ben 100 volte superiore a quella giocata. Con 10 euro, ad esempio, se ne vincerebbero 1000.

Con un “investimento” di 100 euro si arriverebbe addirittura a 10.000 euro. Niente male. Tanto vale la pena fare uno sforzo e scommettere almeno 10 euro e incrociare le dita tifando Napoli. La quota Snai di 100 per scudetto degli azzurri e Osimhen capocannoniere potrebbe variare: il 18 agosto sera era così fissata, ma va seguita col passare dei giorni. Il consiglio, naturalmente, è di giocarla quando è ancora così alta. Perché con i botti di mercato e una possibile vittoria col Monza (senza dimenticare la possibilità che Osimhen segni ancora) la quota è destinata inesorabilmente a scendere.