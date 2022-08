Kvaratskhelia ed il tiro a giro, arriva la risposta a sorpresa di Insigne

Dopo il fantastico gol di Kvaratskhelia contro il Monza, in giornata è arrivata una risposta a sorpresa da parte di Insigne.

Il Napoli ha cominciato come meglio non poteva il suo campionato. Gli azzurri, infatti, sono a punteggio pieno dopo aver vinto le prime due giornate di campionato contro il Verona e contro il Monza. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha sorpreso tutti in maniera super positiva, tuttavia chi è sotto la luce dei riflettori è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano è di fatto l’assoluto protagonista di queste prime due gare ufficiali della stagione, considerando che ha già segnato tre gol ed ha anche fornito l’assist vincente a Piotr Zielinski per il terzo gol partenopeo contro il Verona di Gabriele Cioffi. Tuttavia Kvaratskhelia non ha solo sorpreso per le doti tecniche, ma anche per la sua personalità.

Un inizio così non l’aveva sognato neanche lo stesso calciatore, ma allo stesso tempo sembra che Kvaratskhelia giochi da tempo nel campionato italiano. Il georgiano, arrivato dalla Dinamo Batumi in questa sessione di mercato estiva per soli 10 milioni di euro, contro il Monza ha fatto sicuramente innamorare il Maradona, soprattutto con il suo primo bellissimo gol: un tiro a giro di pregevolissima fattura che ha ricordato un po’ quelli di realizzati in passato da Lorenzo Insigne. Proprio dall’ex capitano partenopeo è arrivata una ‘risposta’ sorprendente.

Dopo il gol di Kvaratskhelia, Insigne ha pubblicato un video con un suo ‘tiro a giro’

L’ex giocatore del Napoli, ora al Toronto, ha infatti pubblicato una storia su ‘Instagram’ che mostra un suo splendido gol ‘a giro’ contro la Lazio. In molti si sono chiesti il perché di questo gesto da parte di Lorenzo Insigne. L’ex calciatore partenopeo, forse, ha voluto rispondere a qualche suo detrattore che in queste ore non ha perso l’occasione di criticarlo ancora una volta.

La storia di Insigne sicuramente non è stata pubblicata con l’intento di polemizzare con il Napoli, visto che in alcune recenti dichiarazioni alla tv canadese (TLN TV) aveva ribadito di sperare che la sua ex squadra vincesse lo Scudetto: “Guarderò tutte le gare del Napoli e spero riesca a vincere il campionato. Tommaso Starace mi manca moltissimo, il suo caffé è unico. Il patron del Toronto ha comprato una macchinetta del caffè, ma non è assolutamente la stessa cosa”.

I numeri di Insigne con la maglia del Toronto

Lorenzo Insigne, intanto, nelle sue prime settimane canadesi ha segnato tre gol e fornito un assist vincente in sette gare giocate. L’ultimo gol, però, non ha portato punti, visto che il Toronto ha perso per 2-1 contro l’Inter Miami di Gonzalo Higuain. Questi numeri dell’ex capitano del Napoli sono sicuramente buoni, anche se non è ancora al top della condizione. A confermarlo è stato lo stesso calciatore (sempre a TLN TV): “Sto facendo un po’ di fatica perché non ho fatto la preparazione, visto che sono arrivato infortunato. Sto trovando qualche difficoltà con la lingua, ma mi sto ambientando un po’ alla volta”. L’ex capitano azzurro ha poi pubblicato in serata un’altra storia, dove indica la sua nuova casa come lo stadio del Toronto.