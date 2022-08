Napoli, mercoledì al “Maradona” l’iniziativa a sorpresa per i tifosi

La radio ufficiale annuncia un’iniziativa per mercoledì allo stadio “Maradona”. Allenamento a porte aperte, ma anche qualcosa di più

A Napoli c’è euforia dopo le due vittorie nelle prime gare di campionato: il 5-2 in trasferta a Verona e il 4-0 in casa contro il Monza al debutto casalingo hanno in parte spazzato via le preoccupazioni per il “nuovo corso” azzurro dopo le tante partenze di questa estate. Gli addii di Insigne, Koulibaly, Ospina e Mertens (ai quali si sono aggiunti Ghoulam, Malcuit e Petagna) avevano fatto preoccupare i tifosi. Ma prima la goleada al “Bentegodi”, poi il tris di acquisti in un giorno (Simeone, Raspadori e Ndombele) hanno notevolmente rassicurato i tifosi. Una tranquillità che si sta trasformando in euforia, soprattutto dopo le prodezze in sequenza di Kvaratskhelia (3 gol e 1 assist in 2 partite) e il buon impatto del coreano Kim Min-jae.

Il sostituto di Koulibaly ha anche segnato il suo primo gol in azzurro dopo appena due gare. Insomma, se si considera che il talento georgiano non fa per nulla rimpiangere Insigne (anzi), l’entusiasmo dei tifosi è comprensibile. Soprattutto perché i tre ultimi arrivati, (Simeone, Ndombele e Raspadori) sono rimasti in panchina nella partita di domenica. Pizzico di delusione da parte dei supporters azzurri, ma Spalletti aveva spiegato che riteneva corretto non dare spazio a loro, che di fatto non si erano allenati. E forse proprio per questo la società starebbe pensando a una iniziativa speciale per la giornata di mercoledì 24 agosto.

Napoli, iniziativa speciale al Maradona per i tifosi

Come ha spiegato Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro potrebbe aprire le porte del Maradona per un allenamento a porte aperte nel pomeriggio. Nella settimana che porterà a Fiorentina-Napoli di domenica sera, il tifo potrebbe di nuovo abbracciare la sua squadra, sancendo definitivamente la fine del clima di contestazione che ha caratterizzato quasi tutta questa estate.

Iniziativa poi confermata dalla stessa società con un comunicato apparso sul sito ufficiale. Una vera e propria amichevole, con la Juve Stabia come sparring partner. Non solo, quindi, un allenamento, ma un’occasione speciale per tutti i tifosi.

L’idea stuzzica i tifosi, già in fermento sui social. Sarebbe questa la possibilità di vedere in campo gli ultimi nuovi acquisti e vivere un pomeriggio estivo in compagnia del Napoli. L’accesso al “Maradona“, peraltro, sarà per tutti e quindi non solo riservato ai circa 6500 abbonati che pure nel corso dell’anno avranno l’accesso al Maradona per allenamenti all’aperto come spiegato dalla società in sede di presentazione della campagna abbonamenti.

Sarà anche una sorta di presentazione bis, con i nuovi acquisti che sfileranno tutti sul terreno del Maradona pronti ad accumulare i primi minuti con la maglia azzurra.