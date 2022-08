Sedici anni di Serie A: il bilancio di De Laurentiis al debutto in campionato

Nuovo debutto del Napoli in Serie A: 16 anni di fila nel massimo campionato per De Laurentiis, il bottino all’esordio

Sedicesimo anno consecutivo per il Napoli in Serie A. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha riportato in pochissimo tempo la società ai vertici del calcio italiano, riuscendo a risollevare le sorti del club dopo il fallimento avvenuto nel 2004.

Il patron azzurro ha costruito un progetto ben definito, che mira a durare nel tempo come squadra di riferimento della Serie A. E non è un caso che il Napoli da 13 anni di fila disputa le competizioni europee. La presenza degli azzurri appare quasi scontata, ma non è affatto facile stabilirsi ogni stagione tra le migliori del campionato italiano.

E il Napoli ha il dovere di riuscirci anche quest’anno, dopo l’addio a Koulibaly, Insigne, Mertens, e con ogni probabilità a breve saluterà anche Fabian Ruiz. La rivoluzione è appena cominciata e la prima giornata è una vera incognita per tifosi, staff e calciatori, alla ricerca dei primi tre punti al debutto in campionato.

Era la seconda volta da quando De Laurentiis è presidente che il club azzurro disputa la prima gara di campionato al Bentegodi contro il Verona. Un’altra vittoria, così come 6 anni fa, ma stavolta decisamente più convincente. Ma vediamo insieme tutti i precedenti degli ultimi 15 anni.

Napoli, bottino positivo all’esordio: i risultati degli ultimi 15 anni in Serie A

Nessuno dimenticherà mai il giorno del ritorno in Serie A. Al San Paolo c’era il pienone. Gente in festa sugli spalti per un grande giorno, atteso da anni. Da una parte gli azzurri di Reja, dall’altra il Cagliari di Giampaolo. La festa fu rovinata da un brutto 0-2 per i rossoblu. Una falsa partenza che fece bene agli azzurri: già alla seconda giornata si misero in mostra Hamsik e Lavezzi nella sfida contro l’Udinese.

Per conoscere la prima vittoria al debutto in campionato, De Laurentiis ha dovuto attendere il 2011. Dopo 4 anni di fila in Serie A, il Napoli conquistò i tre punti al primo turno battendo il Cesena con un bel 3-1 in trasferta. Seguirono altri tre successi nei tre anni successivi con Palermo, Bologna e Genoa.

Da Sarri alle vittorie: a Verona la sesta consecutiva!

Il 2015-16 cominciò nel modo peggiore. Sarri si presentò ai suoi nuovi tifosi, scettici riguardante la scelta del mister, con una brutta sconfitta in Emilia, contro il Sassuolo. La squadra aveva bisogno ancora di tempo. Terribile partenza anche nell’anno successivo. Sarri si fece sorprendere dal Pescara di Oddo, che riuscì ad andare due volte in vantaggio. Solo Mertens riuscì a strappare il pareggio con una doppietta fulminante in 3 minuti.

Con la vittoria di ieri al Bentegodi, il Napoli di De Laurentiis vince da 6 anni di fila al debutto in campionato. Un cerchio che si chiude, una striscia cominciata proprio contro il Verona nella stagione 2017-18 e proseguita con i successi alla prima di Ancelotti, Gattuso e Spalletti e per finire la vittoria splendida di ieri, sempre contro i gialloblu. Questo il bilancio dell’esordio in Serie A del Napoli negli ultimi 15 anni: 10 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte.

2007-08 – Napoli-Cagliari 0-2

2008-09 – Roma-Napoli 1-1

2009-10 – Palermo-Napoli 2-1

2010-11 – Fiorentina-Napoli 1-1

2011-12 – Cesena-Napoli 1-3

2012-13 – Palermo-Napoli 0-3

2013-14 – Napoli-Bologna 3-0

2014-15 – Genoa-Napoli 1-2

2015-16 – Sassuolo-Napoli 2-1

2016-17 – Pescara-Napoli 2-2

2017-18 – Verona-Napoli 1-3

2018-19 – Lazio-Napoli 1-2

2019-20 – Fiorentina-Napoli 3-4

2020-21 – Parma-Napoli 0-2

2021-22 – Napoli-Venezia 2-0

2022-23 – Verona-Napoli 2-5