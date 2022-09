Napoli, arrivano brutte notizie: può condizionare tutto

A pochi minuti dall’inizio del match contro il Liverpool, per il Napoli di Luciano Spalletti sono arrivate delle brutte notizie.

Si sa che questa stagione sarà la più anomala della storia del calcio, visto che ci saranno per la prima volta i ‘Mondiali invernali’. Proprio per far disputare la massima competizione per le nazionali è già tempo di Champions League. Dopo gli esordi di Milan e Juventus di ieri sera, adesso tocca al Napoli e all’Inter.

Entrambe le squadre non hanno di certo un match facile davanti, visto che i partenopei stanno per affrontare il Liverpool di Klopp e la squadra di Simone Inzaghi il Bayern Monaco. C’è tanta attesa in casa partenopea per il match di questa sera, considerando sia la forza del club inglese che il ritorno in Champions League dopo due stagioni.

Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito in conferenza stampa l’importanza del ritorno nella massima competizione europea: “In Champions una palla morta in solo istante si riprende e decide l’intera partita, questa è la grande differenza rispetto al campionato”. Il girone A, intanto, è già cominciato nel tardo pomeriggio, considerando che si è disputata la gara tra l’Ajax e i Rangers.

Champions League, l’Ajax surclassa i Rangers: scozzesi battuti con il risultato di 4-0

Da pochi minuti, infatti, è terminato il match della Cruijff Arena con il risultato di 4-0 a favore dei padroni di casa. La gara è stata sin da subito senza storie, considerando che l’Ajax è passato in vantaggio già al 17’ con il colpo di testa di Alvarez, imbeccato da Tadic su azione da calcio d’angolo. Dopo il gol del vantaggio, i lancieri non si sono fermati e si sono messi subito alla ricerca del secondo gol.

Rete che arriva al 32’ con Berghuis, aiutato dalla deviazione di Sands che ha spiazzato il suo estremo difensore. I Rangers sono sotto shock, tantoché gli olandesi segnano subito il terzo gol della serata, questa volta con la violenta conclusione di Kudus. Al 71’ viene annullato, dopo il check del Var, ai Rangers un gol di Barisic per fuorigioco. La gara termina con il quarto gol dei padroni di casa, che segnano all’80’ con Bergwijn. La vittoria dei lancieri può diventare un grosso problema per il team partenopeo.

Napoli, la vittoria dell’Ajax non è una buona notizia

Il successo dell’Ajax, infatti, può rappresentare una brutta notizia per il Napoli di Luciano Spalletti, considerando che i lancieri sono sulla carta i probabili avversari per il secondo posto e, quindi, per accedere agli ottavi di finale. Il Liverpool, di fatto, è il super favorito per passare da capolista, mentre i Rangers, almeno per il momento, sembrano essere i più deboli del girone.