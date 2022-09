Napoli, le ultime sull’infortunio: buone notizie per Spalletti

Per Luciano Spalletti sono arrivate in queste ore dell’ottime notizie per il match contro il Torino di Ivan Juric.

Dopo i tanti addii che si sono susseguiti nel corso dell’estate, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere il Napoli primo sia in campionato che nel proprio girone di Champions League. I partenopei, infatti, guidano con l’Atalanta la classifica di Serie A con un punto di vantaggio sull’Udinese di Andrea Sottil, mentre nella massima competizione hanno tre punti di vantaggio sul Liverpool e sull’Ajax.

Il Napoli in questo primo mese di stagione ha dato tante belle soddisfazioni ai propri tifosi, visto che è riuscito a sconfiggere squadre del calibro della Lazio, Liverpool (surclassato) e Milan. Proprio il successo contro i rossoneri è stato diverso rispetto ai primi due, considerando che è arrivato dopo 90 minuti di sofferenza.

Di fatto, la squadra di Stefano Pioli, che ha colpito due traverse e impegnato seriamente Alex Meret almeno un paio di volte, avrebbe meritato il pareggio, ma il Napoli ha meritato comunque di portare a casa i tre punti. Dopo la sosta per le nazionali, gli azzurri sfideranno al Maradona il Torino di Ivan Juric e Luciano Spalletti, proprio in occasione di questa partita, avrà di nuovo a disposizione un giocatore molto importante.

Napoli, Diego Demme ha recuperato dall’infortunio al piede: il comunicato

Diego Demme, infatti, ha finalmente recuperato dal suo infortunio al piede rimediato lo scorso agosto in allenamento per colpa di un contrasto con Frank Anguissa. Il centrocampista tedesco, come comunicato dalla stessa SSC Napoli tramite il report quotidiano da Castel Volturno, si è allenato con il resto del gruppo. L’ex Lipsia, quindi, sarà convocabile per la sfida contro i granata..

Il pieno recupero di Diego Demme per Luciano Spalletti è sicuramente un’ottima notizia, considerando che è l’unico nel Napoli che possa sostituire Stanislav Lobotka. Il calciatore tedesco ha sicuramente caratteristiche diverse rispetto all’ex Celta Vigo, ma, considerando la rosa del team partenopeo, è certamente il suo sostituto naturale. Tuttavia per Luciano Spalletti è arrivata in mattinata anche una possibile batosta.

Napoli, lesione al legamento per Matteo Politano

Il Napoli, infatti, ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Matteo Politano: “Il giocatore si è sottoposto ad alcuni esami clinici che hanno evidenziato una lesione al legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante proseguirà la riabilitazione a Castel Volturno”. Con questa diagnosi difficilmente l’ex Sassuolo e Inter, che aveva lasciato in questi giorni il ritiro della Nazionale, ci sarà contro il Torino.