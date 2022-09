Napoli, buone notizie sull’infortunio: quando potrebbe rientrare

Luciano Spalletti ha ricevuto delle ottime notizie per il campionato, il quale riprenderà il prossimo weekend.

Dopo le ultime gare delle varie nazionali, il prossimo weekend tornerà il campionato di Serie A. Il Napoli, infatti, sabato pomeriggio, esattamente alle ore 15.00, ospiterà al Maradona il Torino di Ivan Juric. Questa prima sosta della stagione ha fornito a Luciano Spalletti delle belle notizie.

Tra le note lieve di questi giorni bisogna inserire sicuramente le prestazioni con le rispettive nazionali di Giacomo Raspadori, Khivicha Kvaratskhelia. Entrambi i giocatori, infatti, hanno segnato in entrambe le gare di Nations League dell’Italia e della Georgia. L’ex Sassuolo, di fatto, è stato decisivo per la vittoria del girone da parte dell’Italia di Roberto Mancini, visto che ha segnato sia contro l’Inghilterra che contro l’Ungheria.

Kvaratskhelia, invece, è stato l’assoluto uomo guida della propria Nazionale nella promozione dalla Lega C alla Lega B di Nations League, considerando che è riuscito a segnare ben 6 gol e a fornire la bellezza di 5 assist vincenti. Oltre alle prestazioni del georgiano e di Raspadori, Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo sia su Amir Rrahmani che su Matteo Politano.

Napoli, Matteo Politano potrebbe farcela per la Cremonese: i dettagli

Il difensore centrale, infatti, non si è allenato in questi giorni con il Kosovo per alcuni problemi muscolari, ma fortunatamente dovrebbe recuperare per la sfida contro il Torino. Politano, invece, salterà sicuramente la partita con gli uomini di Juric, anche se potrebbe rientrare già con la Cremonese di Alvini.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, in casa partenopea c’è un po’ più di ottimismo sul recupero di Politano per il match contro i grigiorossi. Di fatto, la distorsione alla caviglia rimediata nel corso della sfida contro il Milan di Stefano Pioli non è di grande entità. Il giocatore nel dritto già sta andando bene, mentre nel dribbling ed in altri movimenti sta facendo un po’ più di fatica. Ma Spalletti, oltre all’ex Inter, contro la Cremonese potrebbe avere di nuovo a disposizione anche un altro calciatore.

Napoli, anche Victor Osimhen dovrebbe rientrare con la Cremonese di Alvini

Sempre ‘Sky Sport’, infatti, ha fornito degli aggiornamenti anche sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen, considerando che le sue terapie di riabilitazione stanno proseguendo positivamente. Il nigeriano, almeno inizialmente, poteva rientrare per il match contro l’Ajax, ma poi il Napoli ha scelto di procedere con una terapia conservativa. Il centravanti, quindi, dovrebbe tornare tra i convocati per il match contro la Cremonese.