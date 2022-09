Napoli, che intreccio per il big: gli azzurri rischiano di perderlo

Il Napoli sabato scenderà in campo per sfidare il Torino, ma per un big azzurro ci sono delle importanti novità di mercato.

Il Napoli, dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali, sabato prossimo scenderà in campo contro il Torino di Ivan Juric. Per gli azzurri non sarà di certo un match facile, visto che i piemontesi si vorranno rifarsi delle due sconfitte consecutive rimediate contro l’Inter e contro il Sassuolo. I partenopei, inoltre, dovranno fare a meno di due giocatori molto importanti per loro.

Luciano Spalletti, infatti, per la sfida contro il Torino non avrà a propria disposizione né Victor Osimhen né Matteo Politano. Il primo, di fatto, non ha recuperato dall’infortunio rimediato contro il Liverpool in Champions League, mentre l’ex Sassuolo e Inter ha riportato contro il Milan una distrazione del legamento peroneo.

Osimhen dovrebbe rientrare per la sfida in trasferta contro la Cremonese di Alvini, mentre Politano dovrebbe saltare anche la sfida di ritorno di Champions League contro l’Ajax. Il giocatore italiano dovrebbe essere sostituito da Hirving Lozano, a segno in questi giorni con la sua Nazionale. Il messicano, di fatto, si riprenderà il posto da titolare perso dopo il trauma cranico riportato contro la Lazio di Maurizio Sarri. Proprio sull’ex giocatore del PSV in queste ore si stanno susseguendo tantissime indiscrezioni di mercato.

Napoli, Hirving Lozano seguito per il mercato di gennaio da ben quattro squadre europee

Come quanto scritto da ‘Marca’, infatti, Lozano è seguito da ben quattro squadre europee: Manchester United, Bayern Monaco, Everton e Lipsia. Queste squadre potrebbero prendere il messicano nel prossimo mercato di gennaio, sfruttando la sua frustrazione per i pochi minuti concessogli in questo primo mese di stagione da parte di Luciano Spalletti.

Il calciatore ha ancora due anni di contratto con il Napoli che, però, per farlo andare via non chiederà meno di circa 30 milioni. Lozano, quindi, potrebbe essere attratto dall’interesse di queste quattro proprio per cercare di giocare con più continuità. Il messicano, in attesa degli sviluppi di mercato, sarà chiamato a fornire una grande prestazione contro il Torino, sempre se dovesse giocare. Proprio contro i granata, Spalletti potrà contare su altri due giocatori.

Napoli, Luciano Spalletti per il Torino ha recuperato sia Diego Demme che Amir Rrahmani

Nelle fila del Napoli, infatti, hanno recuperato sia Diego Demme che Amir Rrahmani. Il primo, dopo l’infortunio rimediato in allenamento, in questi giorni è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il difensore centrale, invece, ha recuperato dai problemi fisici riportati in questi giorni con la sua Nazionale.